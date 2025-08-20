Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Refah artışının ön şartı fiyat istikrarı

HABER MERKEZİ / ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı sağlamanın ön şartının fiyat istikrarı olduğuna dikkat çekerek, hükûmetin uyguladığı politikalarla yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Milletvekillerinin ekonomik programla ilgili yazılı soru önergelerini cevaplayan Şimşek “Hükûmetlerimiz döneminde uyguladığımız politikalarla yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için önemli adımlar atılmış, refah artışından tüm kesimlerin faydalanması temel amaçlardan biri olmuştur. Kalıcı refah artışı sağlamanın ön şartı fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının tesisi amacıyla uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümede dengelenme gerçekleşmiş, cari açık önemli ölçüde gerilemiş, risk primi azalmış, dış kaynak girişi hızlanmış ve rezervler artmıştır. Böylece makro finansal istikrar güçlenmiş, dezenflasyon süreci başlamıştır” dedi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞLAR&HELLİP;

Enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşların refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikalar uygulandığını ifade eden Şimşek, bu kapsamda çalışanlar ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını hatırlattı.

Ayrıca ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için asgari ücret ve tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan ücretlerinin vergi dışı bırakıldığını kaydeden Şimşek “2002 Aralık-2025 Temmuz döneminde en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında artış sağlanmıştır. Söz konusu reel artış ile emeklilerimizin aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde artış yapılmış ve alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir” diye konuştu.