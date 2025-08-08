Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Resmi Gazete'de yayımlandı, Mehmet Koç'un yerine Burkay Şimşek atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı, Mehmet Koç'un yerine Burkay Şimşek atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, Mehmet Koç&#039;un yerine Burkay Şimşek atandı
Sağlık Bakanlığı, Atama, Görevden Alma, Adli Tıp, Resmi Gazete, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç'un yerine Burkay Şimşek atandı. Adli Tıp'ta da yeni görevlendirmeler oldu, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç görevden alınırken, yerine Burkay Şimşek'in ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu getirildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖREVLENDİRMELER

Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem Adıyaman, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Boylu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Sarı, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ekinci görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

