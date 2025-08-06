YAŞ kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi alanlar ve emekliye sevk edilenler

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

METİN GÜRAK, EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI!

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

TERFİLER BELLİ OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral Bahtiyar Ersay orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe terfi ettirildi.