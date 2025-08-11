Acı haberi Mehmet Şimşek paylaştı, Nizami Şimşek hayatını kaybetti! Nizami Şimşek nereli, kaç yaşında?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Nazmi Şimşek, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Şimşek, ağabeyinin cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını bildirdi.

BAKAN ŞİMŞEK SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz. Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

NİZAMİ ŞİMŞEK NEDEN ÖLDÜ?

1945 yılında dünyaya gelen Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman’ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli Köyü’nde başladı. Kardeşi Mehmet Şimşek’in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman’daki farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

1988'DE YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Uzun yıllar eğitim camiasında hizmet veren Şimşek, 1988 yılında “Yılın Öğretmeni” seçildi. Bu ödülü, o dönem Batman Belediye Başkanı olan eski öğrencisi Ataullah Hamidi’nin elinden aldı.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yalova’da vefat eden Nazmi Şimşek’in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Bakan Şimşek ağabeyninin Yalova'da defnedileceğini duyurdu. Ölüm nedeni konusunda ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.