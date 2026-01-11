2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk sahur, ilk oruç ve Ramazan Bayramı tarihleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.

İslam dünyasında büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Hicri takvime göre belirlenen 2026 Ramazan tarihleriyle birlikte ilk oruç, sahur ve bayram günleri de belli oldu.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Ramazan ayı yaklaşık 30 gün sürecek. Bu süreç boyunca oruç, teravih, sahur ve iftar gibi ibadetler yerine getirilecek. Ayın sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının başlangıcına artık sayılı günler kaldı. 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan mübarek ay öncesinde kandiller ve manevi hazırlık süreci devam ediyor. Miraç Kandili’nin 15 Ocak’ta, Berat Kandili’nin ise 2 Şubat’ta idrak edilmesinin ardından Ramazan ayına girilecek. Bu takvimle birlikte ilk sahur ve ilk iftar tarihleri de netlik kazanmış durumda.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

21 Aralık 2025 Pazar - Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık 2025 Perşembe - Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe - Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi - Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe - Ramazan-ı Şerif’in Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi - Kadir Gecesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan (Fıtır) Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan (Fıtır) Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan (Fıtır) Bayramı 3. Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi - Terviye Günü

26 Mayıs 2026 Salı - Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4. Günü

15 Haziran 2026 Pazartesi - Hicri Yılbaşı Gecesi

16 Haziran 2026 Salı - Hicri Yılbaşı Günü

24 Haziran 2026 Çarşamba - Aşûre Gecesi

25 Haziran 2026 Perşembe - Aşûre Günü

24 Ağustos 2026 Pazartesi - Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe - Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe - Regaib Kandili

