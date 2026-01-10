Fırtına sera ve yayla evlerini vurdu! Hasar büyük
Giresun Yavuzkemal'de etkili olan fırtına, yayla evleri ve seralarda hasara yol açtı. Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak, onarım çalışmalarının belediye desteğiyle yapılacağını söyledi.
Giresun'un Yavuzkemal beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına, obalardaki sera ve yayla evlerinde hasara neden olurken, Belediye Başkanı Adem Önal hasar tespit çalışmalarını inceleyerek vatandaşlara destek sözü verdi.
- Giresun'un Yavuzkemal beldesinde kuvvetli fırtına etkili oldu.
- Fırtına, obalardaki sera ve yayla evlerinde hasara yol açtı.
- Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
- Hasar tespit çalışmaları sürerken, belediye vatandaşlara onarım sürecinde destek vereceğini açıkladı.
Giresun’un Yavuzkemal beldesinde etkili olan kuvvetli fırtına, obalardaki sera ve yayla evlerinde hasara neden oldu. Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören alanları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Önal, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Son yıllarda belediyenin destekleriyle bölgede seracılığın önemli ölçüde geliştiğini hatırlatan Önal, “Yaylalarımızda seracılık gelişmeye başlamıştı, bu durum hem halkımızın ekonomisine hem de üretime katkı sağlıyordu. Ancak fırtına nedeniyle bazı seralar ile yayla evlerimizin çatıları zarar gördü” dedi.
"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"
Hasarların giderilmesi için belediye olarak gerekli çalışmalara başlanacağını vurgulayan Önal, “Zarar gören alanlarda tespitlerimizi yerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Evlerin ve seraların onarımı sürecini yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.