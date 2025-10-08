Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi

41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi
Dolandırıcılık, Operasyon, Şüpheli, İçişleri Bakanı, Sahte Altın, Araç Kiralama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalanırken, banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. 271 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama!

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 

41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, 
Sahte altın sattıkları,
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları,
Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdilerDilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Evlerinin önünde ekipler var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aliyev'den tarihi bir teklif geldi: Turan tatbikatı - GündemAliyev'den tarihi bir teklif geldi: Turan tatbikatıEşinin telefonunu gasbeden kocaya 7 yıl 4 ay hapis - GündemEşinin telefonunu gasbeden kocaya 7 yıl 4 ay hapisErdoğan'dan Türk dünyası liderlerine İsrail uyarısı: TDT’nin gücünü ortaya koymalıyız - GündemErdoğan'dan Türk devletlerine İsrail uyarısı!MİA, Türk dünyasında bilgi paylaşımını ele aldı: Tehditler ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilir - GündemMİA, Türk dünyasında bilgi paylaşımını ele aldı: Tehditler ortak istihbarat altyapısıyla bertaraf edilirEdirne’de yurt öğrencilerinden su kesintisi eylemi - GündemEdirne’de öğrencilerinden su kesintisi eylemiAdliye çetesine operasyon: Hapis cezaları rüşvetle ertelendi! - GündemHapis cezaları rüşvetle ertelendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...