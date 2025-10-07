Kırmızı ışık, makas ve drift, hız ihlali... İşte trafikte yeni dönemin cezaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı özel yayınına katıldı.

Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız sıfır can kaybı, sıfır hasar diyerek bu konuda yolumuzu belirledi.

2050'ye geldiğimizde sıfır can kaybı hedefimiz var. Bununla ilgili genelge yayınladık. Denetim ve caydırıcı kurallar önemli.

DENETİMLER YÜZDE 50 ARTIRILDI

Denetim sayılarını artırdık... En çok kazaların olduğu yerlerde denetim yaptık. Denetim sayısını yüzde 50 artırdık. Ne oldu? 17,4'e yani ölüm sayısını sadece 197 düşürebildik. Denetimi ne kadar artırırsak artıralım; kural caydırıcı olmadığı sürece ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltamadığımızı gördük.

Biz bunu istemiyoruz. Kuralların caydırıcılıklarını arkadaşlarımızla tekrar tekrar ele aldık. 5 can kaybına sebebiyet veren ihlallerle ilgili ne yapabiliriz dedik... Bunu bir kanun teklifi haline getirdik. Şu an Gazi Meclisimizde.

Dünyayı da izledik, bunu başaran ülkeleri de... Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor. Trafikte ceza yazmak değil istediğimiz, ceza anlık durdurur. Kalıcı olan, bunu bir vicdani sorumluluk haline getirmek.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Barem sistemi dedik... Yerleşim yeri içi ve dışı olmak üzere ayrım yaptık. Daha önce bu yoktu. Yerleşim yeri içinde can kaybı olan vakaları inceledik. 80 km hızla birine araç çarparsa vücut bütünlüğü bozulabiliyor, ölümle sonuçlanma ihtimali artıyor.

30 km limit olan okul ve hastane önlerinde eğer 36 ile yakalanan sürücü olursa cezası burada yazıyor. 76 ile yakalanırsanız ehliyeti 90 gün süreyle alıyoruz. Para cezalarından bahsetmiyorum. Tekrar tekrar yapmasına gerek yok, direkt alacağız.

1 yıl içerisinde 5 kez yaparsa sürücü bir psikiyatri uzmanına görünecek.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA DA LİMİT VE CEZALAR YENİDEN BELİRLENECEK

Yerleşim yeri dışında ölümlü kazalar verilere göre daha az. Burada da bazı düzenlemeler yaptık. 90 km hız limiti olan yerde sınırı aşarsan aynı gün içinde 90 gün boyunca ehliyeti alıyoruz. Bu yollardaki kazalarda ölüm riski daha fazla çünkü. Asıl mantık rakamlar değil, aracı trafikten men etmek... Ehliyeti almak. Sürücünün bir düşünmesini sağlamak.

Denetimleri de artıracağız. Tedbir almamız lazım. Millet olarak bunu bir vicdan meselesi yapmamız lazım.

"MAKAS ATANIN EHLİYETİNİ ALACAĞIZ"

Makas atanlar vs. kazalara sebebiyet verebiliyor. 10 saniye sabretmek zor mu? Makas atanın 60 gün ehliyetini, arabasını alıyoruz. Ters yönde gitme konusunda da yolların risklerine göre modüllendirdik.

1 YILDA 2 KEZ AMBULANSA YOL VERMEYENİN EHLİYETİ GİDECEK!

Düğün ve asker konvoyları... Tünelde durup halay çekiyorlar. Hem para cezası hem ehliyete el koyma hem de trafikten men cezası var.

Ambulanslara yol verilmemesi... Zamanında hastaneye gelen ambulans, hastanın hayatının kurtulmasında büyük etki sağlıyor. Enteresan görüntüler geliyor. İtfaiye ve ambulansların önünde vs. kameralar var. Bunu bilmelerine rağmen yol vermeyenler var. O zaman 30 gün ehliyeti alıyoruz, aracı trafikten men ediyoruz. Fermuar sistemini uygulayan her vatandaşımıza da çok teşekkür ediyorum.

5 yılda bunu 2 kez yaparsa, sürücünün ehliyeti direkt alınacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası arttı. 1 yılda 5 kez yaparsa ehliyeti iptal edeceğiz.

Motosiklet sayısı hızla artıyor. Bu yıl 7 milyonu aşacak sanıyorum. Geçen yıl motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 1584. Ben de bir motosiklet kullanıcısı olarak bu konuyu düşündük. Motosiklet denetimlerini yüzde 114 artırdık. Buna rağmen ölümlü kazaları durduramıyoruz. Her 3 kazadan 2'sinde motosiklet sürücüleri kusurlu.

Akrobatik hareketler yapanlar için de cezalar artırıldı.

UYUŞTURUCUDAN YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN BELGESİ HEMEN İPTAL!

Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma... Alkolde 3. kez ve fazlasını 5 yıl içinde yaparsa ehliyeti alıyoruz. Uyuşturucu ise... alkolden çok daha riskli. İlkinde belgeyi iptal ediyoruz hemen. Sağlık raporuna gönderiyoruz ardından.

Araçtan yüksek sesle müzik dinlemek... Çevreyi rahatsız etmek... Bitti bu iş, çok net söylüyorum.

Drifti de kimse yapamayacak. 140 bin TL para cezası var. 60 gün ehliyeti alıyoruz. 5 yılda 2. kez yaparsa belge iptal edilecek. Buna cesaret edemeyecekler.

Radar çalışmaları Kurban Bayramı'nın hemen ertesinde başladı. Ulaştırma Bakanımızla oturduk konuştuk. Komisyon kurduk, şikayetleri ele aldık."