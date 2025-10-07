AK Partili vekil, "Yozgatlıyım" diyen İsrail askerinden şikayetçi oldu

Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrailli güvenlik güçleri tarafından gemilerine el konulan Sumud Filosu'nda yer alan Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu.

BABASININ YOZGATLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Tekocak, İsrail polisi kıyafetli olan birinin akıcı biçimde Türkçe konuştuğunu ve Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğu İsrail polisinden "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" cevabını aldığını anlatmıştı. Tekocak, İsrailli polisin annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ifade ettiğini söylemişti.

YOZGAT VEKİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Konuyla ilgili olarak harekete geçen AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, söz konusu İsrailli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeynep Tekocak'a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12'nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat'ın adını kirletmeye cüret eden, kendini 'Yozgatlıyım' diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum. Yozgat'ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" dedi.