TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül’de başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanan 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı.

Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde toplam 8 bin 251 kişi faydalandı. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle kampanyadan yararlandı.

KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANAMAYACAK?

Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ’ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.