Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu

TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu
TOKİ, Kampanya, Tapu, Konut, Emlak Vergisi, Başvuru Tarihi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından 7 bin 910 kişi borcunu kapatarak tapusunu aldı, toplam 8 bin 251 kişi kampanyadan faydalandı. Başvurular 17 Ekim mesai bitimine kadar yapılabilecek ve katılmak isteyenlerin ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül’de başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanan 7 bin 910 kişi, borcunu kapatarak tapusunu almaya hak kazandı.

Kampanyadan 12 günlük mesai sürecinde toplam 8 bin 251 kişi faydalandı. Borcunun tamamını kapatamayan 341 konut ve iş yeri alıcısı ise yaptıkları peşin ödemelerle kampanyadan yararlandı.

TOKİ kampanyasına ilgi büyük! 12 günde 7.910 kişi tapusuna kavuştu - 1. Resim

KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANAMAYACAK?

Başvurular, 17 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili bankalara yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatmalarda indirimden yararlanılamayacak.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin TOKİ’ye ödenmemiş aidat veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye diktiÜçlü negatif kansere karşı akıllı tedavi umudu! Kanser tedavisinde nano ilaç dönemi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed tutanakları yayımlandı! "Bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabilir" - EkonomiFed tutanaklarında faiz indirimi sinyali!New York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede - EkonomiNew York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede42 ilin batıya açılan kapısı olacak! Saatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecek - EkonomiSaatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecekIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı! "Artık laf değil icraat lazım" - EkonomiIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı!Altında rekor serisi devam ederken… Borsa günü düşüşle tamamladı - EkonomiBorsa düştü, altında rekor serisi devam ediyor!Emlak vergisinde kriz son buluyor: "Üst sınır" düzenlemesi masada! - Ekonomi"Üst sınır" düzenlemesi masada!
Sonraki Haber Yükleniyor...