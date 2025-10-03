Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor? TOKİ 500 bin sosyal konut için düğmeye bastı

Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor? TOKİ 500 bin sosyal konut için düğmeye bastı

Hükümet, İstanbul'da fahiş kira artışlarını durdurmak adına düğmeye bastı. TOKİ tarafından İstanbul’da kira yükünü hafifletecek ‘Kiralık Sosyal Konut Projesi’ hayata geçiriliyor. Peki, Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor?

İstanbulluların yıllardır çözüme kavuşmayan çilesi fahiş kira artışlarına hükümet dur diyecek. İstanbul'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. Konutlardan, belirlenen şartlara uygun vatandaşlar yararlanabilecek. Peki, Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor?

Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor? TOKİ 500 bin sosyal konut için düğmeye bastı - 1. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASTI

TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle İstanbul'un konut talebine cevap verilecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Kiralık Sosyal Konut Projesi hakkında neler biliniyor? TOKİ 500 bin sosyal konut için düğmeye bastı - 2. Resim

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ’nin konut satışında olduğu gibi başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Mevcut yapı stokunun eskimesi, afet riski ve güvenli konut ihtiyacının artması, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar uygun ücretli kiralık dairelere erişebilecek.

