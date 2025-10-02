İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu proje ile dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda konut edinimi kolaylaştırılacak ve İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kez TOKİ eliyle kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. Projenin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu ay içinde açıklanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen bu çalışmalarla dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda konuta erişim sağlayacak.

Projeden şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuk sahibi ailelere özel kontenjan ayrılacak. Genel başvuru şartlarının yanı sıra, kişinin kendine ait dairesinin olmaması ve belirli bir süredir ilgili ilde ikamet etmesi gibi kriterler aranacak. Ayrıca hanehalkı gelirinin belli periyotlarla kontrol edileceği ve konut kirasının toplam gelirin üçte birini geçmemesi gibi değerlendirmelerin olacağı belirtiliyor.

İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreçleri ve tarihlerine dair resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak daha önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi, başvuruların e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem aracılığıyla alınması bekleniyor. Başvuru sırasında sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacağı ifade edildi.

Proje bazında hangi bankaya başvuru bedeli yatırılacağı ve kesin başvuru şartları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde detaylı olarak duyurulacak. Talep yüksekliği göz önüne alındığında, hak sahiplerinin belirlenmesi için bir talep listesi oluşturulup kura yöntemiyle çekiliş yapılabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca hanehalkı gelir sıralaması, çocuk sayısı ve yaş gibi kriterlere göre bir puanlama modeli de uygulanabilir.

İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUTLAR HANGİ BÖLGELERDE YAPILACAK?

TOKİ eliyle İstanbul'da gerçekleştirilecek kiralık sosyal konut projeleri hem Anadolu hem de Avrupa yakasında inşa edilecek. Projenin genel olarak kentsel dönüşüme katkı sağlaması ve kira fiyatlarını dengelemesi amaçlanıyor. Konutların yerleşim yerlerinin seçiminde sosyal donatı alanlarına ve ulaşım akslarına yakınlık büyük önem taşıyacak.

Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre, metro projelerinin güzergahı üzerinde, şehrin biraz daha kuzeyine doğru bölgeler öne çıkıyor. Son dönemde Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan projelerin kiralık konutlar için de değerlendirilebileceği, Anadolu Yakası'nda ise şehrin kuzeyindeki yerlerde inşa edilebileceği tahmin ediliyor. Projenin ilk etapta sadece İstanbul kapsamında yapılması değerlendiriliyor.