Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti

Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Sahtekarlar, yıldız oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in paylaştığı dizi, ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu.

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi, bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. NOW'da başlayacak dizinin başlangıç ve bitiş saati yayın akışında belli oldu. 

SAHTEKARLAR DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sahtekarlar dizisi ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizi, sürükleyici hikayesiyle çarşamba akşamlarına damga vurmayı hedefliyor. İlk bölümde, usta bir dolandırıcı olan Reyhan ile idealist avukat Ertan’ın yolları, güçlü iş insanı Hidayet Kutman’ın davasında kesişiyor.

Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti - 1. Resim

SAHTEKARLAR DİZİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

20.00'de başlayacak dizi, 22.00 civarı sona erecek. İlk bölümün tekrarları ise 22.15'te, 01.00'de ve 03.00'te ekrana gelecek. Gerilim ve entrikanın bir arada işlendiği dizi, karakterlerin iç dünyasındaki çatışmalarla dikkat çekiyor. Reyhan ve Ertan’ın karşılaşması, hem ikilinin hayatını hem de geçmişlerini derinden sarsacak olayların başlangıcı olacak.

Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti - 2. Resim

SAHTEKARLAR DİZİSİ KONUSU

Sahtekarlar, suç, adalet ve intikam temalarını bir arada işliyor. Avukat Ertan’ın, kendisine büyük bir davada yardım eden gizemli kadın Reyhan’la yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, güç oyunları ve sırlarla dolu bir dünyayı izleyiciye sunuyor. Dizide karakterlerin içsel çatışmaları, doğru ile yanlış arasındaki ince çizgide ilerliyor. 

Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti - 3. Resim

12 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

13:30 Ben Leman

16:30 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

Sahtekarlar dizisi saat kaçta bitiyor, başlıyor? Yayın akışında netleşti - 4. Resim

20:00 Sahtekarlar

22:15 Sahtekarlar

01:00 Sahtekarlar

03:30 Sahtekarlar

05:30 Kefaret

06:00 Karagül

