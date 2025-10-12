Suriye zirvesi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! 'Kapsamlı işbirliği sürecek'

Türkiye ile Suriye arasında Ankara’da yapılan üst düzey toplantının ardından, iki ülke yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi.

'SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suriye arasındaki kapsamlı diyaloğun sürdüğünü belirtti.

Fidan, “Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz” dedi. Bakan Fidan, Dışişleri, Savunma ve İstihbarat birimleri arasında gerçekleşen görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele alma imkânı sunduğunu ifade etti. “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması için atılacak ortak adımlar masaya yatırıldı” diyen Fidan, yapılan planlamaların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktardı. Fidan açıklamasını, “Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelebilecek azme sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.

ŞAM'DAN ANKARA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhaf Ebu Kasra da Ankara’daki temasların ardından X hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye’ye teşekkür etti.

Ebu Kasra, “Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’e, sıcak karşılaması ve Suriye Arap Ordusu’nun yeniden inşasına verdiği destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’a da teşekkür eden Ebu Kasra, “İşbirliği ve ortak anlayışın güçlendirilmesi yönündeki samimi çabaları büyük önem taşıyor” dedi.

Bakan, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Bugünkü görüşme, Suriye ve Türk orduları arasındaki koordinasyonu güçlendiren, iki halkın çıkarlarına hizmet eden önemli bir adımdı. Bu temaslar bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladı” şeklinde yorumunu iletti.

Ayrıntılar geliyor...