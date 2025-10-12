ABD-Çin hattında gümrük restleri sonrası piyasalar karıştı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini yeniden alevlendirdi.

Washington’un ekonomik baskı araçlarını jeopolitik kaldıraç olarak kullanma eğilimi belirginleşirken, Pekin yönetimi “çifte standart” ifadesiyle cevap verdi ve ABD’yi serbest ticaret ilkelerini ihlal etmekle suçladı.

“TİCARET SAVAŞI İSTEMİYORUZ AMA KORKMUYORUZ”

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Trump’ın tehdidine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Çin’in tutumu tutarlıdır; gümrük vergisi savaşını istemiyoruz, ancak bundan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD’nin ticaret anlaşmazlıklarını tehditlerle değil, “diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi gerektiğini” yineledi.

TRUMP: ÇİN DÜNYAYI ESİR ALMAYA ÇALIŞIYOR

Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaları eleştirerek, Çin’i “çok düşmanca davranmakla” ve “dünyayı esir almaya çalışmakla” suçladı.

Ayrıca, ay sonu yapılması planlanan Xi Jinping ile görüşmesini iptal edebileceğini söyledi.

PİYASALAR SARSILDI

Trump’ın açıklamaları, küresel finans piyasalarında sert düşüşe yol açtı.

ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 2,7 değer kaybederek Nisan ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

ÇİN: ABD, ULUSAL GÜVENLİK BAHANESİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR

Pekin yönetimi, Washington’u “ulusal güvenlik” kavramını “aşırı genişletmekle ve ihracat kontrollerini kötüye kullanmakla” suçladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kısıtlamaların “ulusal güvenliği ve tüm ülkelerin çıkarlarını korumak için alınan normal önlemler” olduğunu savundu.

KARŞILIKLI LİMAN ÜCRETLERİ VE YENİ KISITLAMALAR YOLDA

ABD’nin Çin gemilerine yeni liman ücretleri uygulayacağını duyurmasının ardından, Pekin de Amerikan gemilerine aynı uygulamayla karşılık vereceğini açıkladı.

Çin ayrıca, nadir toprak elementleri içeren ürünlerin ihracatında önceden lisans alma zorunluluğu getirdi.

YENİ SOĞUK SAVAŞ MI?

ABD ve Çin, Mayıs ayında karşılıklı gümrük vergilerini azaltma konusunda geçici bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Donald Trump ve Xi Jinping arasında planlanan görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsiz.