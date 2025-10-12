Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD-Çin hattında gümrük restleri sonrası piyasalar karıştı!

ABD-Çin hattında gümrük restleri sonrası piyasalar karıştı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD-Çin hattında gümrük restleri sonrası piyasalar karıştı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un ekonomik baskı politikalarının küresel ticaret dengesini bozduğunu belirterek, “ABD, anlaşmazlıkları tehditlerle değil, diyalog yoluyla çözmeli” açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından küresel piyasalarda satış dalgası yaşandı. ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 2,7 değer kaybederek son aylardaki en sert düşüşünü kaydetti. Asya borsalarında da kayıplar görüldü; yatırımcılar ticaret gerilimi nedeniyle güvenli limanlara yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini yeniden alevlendirdi.

Washington’un ekonomik baskı araçlarını jeopolitik kaldıraç olarak kullanma eğilimi belirginleşirken, Pekin yönetimi “çifte standart” ifadesiyle cevap verdi ve ABD’yi serbest ticaret ilkelerini ihlal etmekle suçladı. 

ABD-Çin hattında gümrük restleri sonrası piyasalar karıştı! - 1. Resim

“TİCARET SAVAŞI İSTEMİYORUZ AMA KORKMUYORUZ”

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Trump’ın tehdidine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Çin’in tutumu tutarlıdır; gümrük vergisi savaşını istemiyoruz, ancak bundan korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD’nin ticaret anlaşmazlıklarını tehditlerle değil, “diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi gerektiğini” yineledi.

TRUMP: ÇİN DÜNYAYI ESİR ALMAYA ÇALIŞIYOR

Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaları eleştirerek, Çin’i “çok düşmanca davranmakla” ve “dünyayı esir almaya çalışmakla” suçladı.

Ayrıca, ay sonu yapılması planlanan Xi Jinping ile görüşmesini iptal edebileceğini söyledi.

PİYASALAR SARSILDI

Trump’ın açıklamaları, küresel finans piyasalarında sert düşüşe yol açtı.

ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 2,7 değer kaybederek Nisan ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

ÇİN: ABD, ULUSAL GÜVENLİK BAHANESİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR

Pekin yönetimi, Washington’u “ulusal güvenlik” kavramını “aşırı genişletmekle ve ihracat kontrollerini kötüye kullanmakla” suçladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kısıtlamaların “ulusal güvenliği ve tüm ülkelerin çıkarlarını korumak için alınan normal önlemler” olduğunu savundu.

KARŞILIKLI LİMAN ÜCRETLERİ VE YENİ KISITLAMALAR YOLDA

ABD’nin Çin gemilerine yeni liman ücretleri uygulayacağını duyurmasının ardından, Pekin de Amerikan gemilerine aynı uygulamayla karşılık vereceğini açıkladı.

Çin ayrıca, nadir toprak elementleri içeren ürünlerin ihracatında önceden lisans alma zorunluluğu getirdi.

YENİ SOĞUK SAVAŞ MI?

ABD ve Çin, Mayıs ayında karşılıklı gümrük vergilerini azaltma konusunda geçici bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Donald Trump ve Xi Jinping arasında planlanan görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsiz.

Kaynak: Dış Haberler

Altın dolu çantayı polise teslim etti! Hem sahibinden hem belediyeden ödül aldı'1000 liralık ürün 100 liraya düştü" dediler, duyan koştu! Kuyruk gece başladı, izdiham çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır! - DünyaHamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!Ankara’da Türkiye-Suriye toplantısı başladı! Masada hangi konular var? - DünyaTürkiye-Suriye toplantısı başladı!Hamas’tan sürpriz çıkış! 'Gazze’de kontrolü bırakıyoruz' - DünyaHamas’tan sürpriz çıkış!İtalya Gazze’ye iniyor! Yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenecek - Dünyaİtalya Gazze’ye iniyorAlnında sıvı dolu balonla doğdu! Tıp tarihine geçti - DünyaAlnında sıvı dolu balonla doğdu!ABD’den Ukrayna’ya gizli saldırı desteği! 'Vurulacak tesis' listesi verildi - DünyaABD’den Ukrayna’ya saldırı desteği!
Sonraki Haber Yükleniyor...