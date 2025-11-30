WRC’nin final ayağı Suudi Arabistan Rallisi’nde Burcu Çetinkaya, efsane kopilotu Fabrizia Pons ile birlikte gösterdiği güçlü performansla tarih yazdı ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot oldu.

Bu yıl ilk kez takvime eklenen ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) final ayağı olarak gerçekleştirilen Suudi Arabistan Rallisi, Türk motorsporları adına tarihi bir başarıya sahne oldu.

43 kapı numarasıyla yarışan Burcu Çetinkaya ve efsane kopilotu Fabrizia Pons, WRC3 klasmanında gösterdikleri etkileyici performansla yarışı dördüncü sırada tamamladı ve böylece Burcu Çetinkaya, Dünya Ralli Şampiyonası tarihinde puan alan ilk Türk kadın pilot olmayı başardı.

Ralli boyunca Suudi Arabistan’ın zorlu çöl etaplarında mücadele eden Burcu ve Fabrizia, yarışın tek kadın ekibi olarak da büyük ilgi topladı. Kadınların motorsporlarındaki yerini güçlendiren bu güçlü ekip, hem sahadaki performanslarıyla hem de duruşlarıyla ilham verdi.

Burcu Çetinkayadan Dünya Ralli Şampiyonasında tarihi başarı

UZUN BİR ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Uzun bir aranın ardından WRC arenasına geri dönen Burcu Çetinkaya, bu sonuçla sadece klasmanda değil, aynı zamanda azim ve kararlılık hikâyesinde de adını yazdırdı.

Suudi Arabistan Rallisi, onlar için sadece bir yarış değil, aynı zamanda güçlü bir geri dönüşün ve kadınların motorsporlarındaki yükselişinin simgesi oldu.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

