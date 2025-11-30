Meyve-sebze sektörünün önemli firmalarından, Çorum merkezli Saraylım Tarım, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket ve aynı gruba bağlı dört firma için geçici mühleti iki ay uzattı. Türkiye genelinden ürün toplayan ve 25 ülkeye ihracat yapan Saraylım Tarım'ın geleceğini belirleyecek duruşma 28 Ocak 2026'da yapılacak.

Meyve-sebze sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Saraylım Tarım, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusu, Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.

GEÇİCİ MÜHLET UZATILDI

Mahkeme, Saraylım Tarım için verilen üç aylık geçici mühleti iki ay daha uzatma kararı aldı. Aynı zamanda şirketle birlikte aynı gruba bağlı dört firma ve ortakları için de benzer bir karar çıkarıldı. Böylece grubun konkordato süreci, daha kapsamlı bir değerlendirme için uzatılmış oldu.

KRİTİK DURUŞMA OCAK 2026’DA

Şirketlerin geleceğini belirleyecek kritik duruşmanın 28 Ocak 2026’da yapılacağı öğrenildi. Bu duruşmada, yürütülen iyileştirme planlarının yeterliliği değerlendirilecek ve firmaların süreci başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağına karar verilecek.

25 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Çorum’da mühendis bir aile tarafından kurulan Saraylım Tarım, Türkiye’nin 35 ilinden temin ettiği yaş meyve ve sebzeleri işleyerek 25 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, üretim kapasitesi ve geniş pazar ağıyla sektörün önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

MALİ VERİLERDE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, firmanın 2023 yılı mali tablosunda net satışlarda kârlılık görülse de net kâr marjında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün, konkordato sürecine giden yolu hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

