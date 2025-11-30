İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde 5 gün boyunca yürütülen siber operasyonlarda 346 şüphelinin yakalandığını, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi ağır suçların engellendiğini açıkladı. Operasyonlarda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor, ekipler operasyon üstüne operasyon düzenliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 günde yapılan operasyonlara dair bilgileri paylaştı.

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık" diyen Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" dedi.

"10 ADET ARAÇ, 3 ADET TARLA, EV, DÜKKAN..."

Yerlikaya, paylaşımında şu detayları verdi:

"18 il merkezli “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 162 şüpheli şahıs tutuklandı, 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı,” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkân ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."

Editör:SİNEM ERYILMAZ

