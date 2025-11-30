Kütahya depremde yıkılan bina oldu mu, ölü ya da yaralı var mı merak ediliyor. 30 Kasım Pazar günü saat sabah 11 civarında gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişelendirdi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu.

Kütahya depremde yıkılan bina oldu mu, ölü ya da yaralı var mı soruları kamuoyunun gündemine de yerleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin detaylarını ve ilgili verileri paylaştı.

KÜTAHYA DEPREMDE YIKILAN BİNA OLDU MU?



30 Kasım Pazar günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan ilk tespitlerde henüz herhangi bir binanın yıkılmadığı bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken henüz herhangi bir yıkım gözlemlenmedi. Yaşanan sarsıntının ardından bir gelişme meydana gelmesi halinde haberimizde yer verilecek.

KÜTAHYA DEPREMDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?



Depremin ardından gelen bilgilere göre şu an için can kaybı ya da yaralanmaya dair bir bulguya rastlanmadı. Gediz merkezli Kütahya depremi çevre illerde de hissedilirken yetkililerden ölü veya yaralı olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?



AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.36’da Gediz ilçesinde kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken 10,3 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Kütahya’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir’de de hissedildi.

