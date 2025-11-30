İhlas Haber Ajansı • Esenyurt
Öfkeli sürücü trafiği birbirine kattı! Camı yumrukladı, hakaret etti, tekmeledi
Esenyurt’ta bir otomobil sürücüsü, minibüs sürücüsü ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonrasında otomobil sürücüsü diğer sürücünün camını yumrukları, hakaretler yağdırdı, aracını tekmeledi.
Esenyurt E-5 Haramidere mevkiinde trafikte çıkan tartışmada, otomobildeki iki kişi minibüs şoförünü taciz edip aracına maddi hasar verdi.
- Esenyurt E-5 Haramidere'de trafikte iki sürücü arasında tartışma yaşandı.
- Otomobildeki iki şahıs, minibüs şoförünü hakaret ve tehditlerle taciz etti.
- Minibüsün camları yumruklandı ve araç maddi hasar gördü.
- Minibüs şoförü olay anında sakinliğini korudu.
- Yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt’ta E-5 Haramidere mevkiinde trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yanındaki minibüs sürücüsü ile tartışmaya başladı.
HEM HAKARET HEM TEHDİT ETTİ
Otomobilde bulunan 2 şahıs araçtan inerek minibüs şoförünün önünü kesti. Sürücü camları yumrukladı, diğer sürücüyü araçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Aynı zamanda hakaret ve tehditte etti.
MİNÜBÜS MADDİ HASAR ALDI
Minibüs şoförü olay anında sakinliğini korurken, minibüs maddi olarak zarar gördü. Trafikteki korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
