Esenyurt’ta bir otomobil sürücüsü, minibüs sürücüsü ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonrasında otomobil sürücüsü diğer sürücünün camını yumrukları, hakaretler yağdırdı, aracını tekmeledi.

Esenyurt’ta E-5 Haramidere mevkiinde trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yanındaki minibüs sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Camı yumrukladı, hakaretler etti

HEM HAKARET HEM TEHDİT ETTİ

Otomobilde bulunan 2 şahıs araçtan inerek minibüs şoförünün önünü kesti. Sürücü camları yumrukladı, diğer sürücüyü araçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Aynı zamanda hakaret ve tehditte etti.

Öfkeli sürücü trafiği birbirine kattı

MİNÜBÜS MADDİ HASAR ALDI

Minibüs şoförü olay anında sakinliğini korurken, minibüs maddi olarak zarar gördü. Trafikteki korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

