Bursa'da sinir krizi geçiren kadın, oturduğu apartman dairesini ateşe vermek istedi. Kadın, olaya müdahale etmek için balkondan giren itfaiye ekiplerine ise damacana fırlattı. Apartmandakiler ise cumartesi gecelerini bağırış çağırışla geçirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı sitedeki vatandaşlar, bir kadının kendi dairesini ateşe vermek istediği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİNE DAMACANA ATTI

Küçük çaplı başlayan alevlere müdahale etmek için daireye balkondan girmek isteyen itfaiye ekiplerine, sinir krizi geçiren kadın müdahale etti. Eline damacanayı geçiren kadın, itfaiye ekiplerine fırlattı.

Güvenlik güçleri kadını kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

