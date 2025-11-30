Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! İngiltere'nin merhum prensesi Diana'nın yakın arkadaşı Rosa Monckton, kraliyet hala en çok konuşulan üyesinin, ölümünden yalnızca 10 gün önce hayatındaki en büyük pişmanlığını kendisine anlattığını söyledi. Buna göre Prenses Diana oğulları Prens William ve Prens Harry'e "verdiği zarar" için çok pişmandı.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında trajik bir şekilde kaybetmeden 10 günce, en büyük pişmanlığını yakın bir arkadaşına anlatmıştı. Bu pişmanlığın doğrudan iki oğlu Prens William ve Prens Harry ile ilgisi vardı.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! İŞTE DİANA'NIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI Prenses Diana’nın arkadaşı Rosa Monckton, People dergisine açıklamalarda bulundu. Buna göre Diana, Ağustos 1997'de Yunanistan'daki bir tatil sırasında Monckton'a, 1995 yılında BBC’ye verdiği röportaj hakkında pişman olduğunu söyledi.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! Monckton, Diana'nın "oğullarına verdiği zarar nedeniyle bu röportajdan pişman olduğunu söylediğini" açıkladı.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! YAŞADIĞI ACILARI ANLATTI Dünya çapında yaklaşık 200 milyon izleyiciye ulaşan röportajda Diana, Kraliyet Ailesi içinde yaşadığı sıkıntılardan ve verdiği mücadeleden samimi bir şekilde bahsetmişti.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! Diana “Panaroma” adlı programda İngiltere’nin şimdiki kralı olan ve o dönemde Galler Prensi olan 3. Charles’ın sadakatsizliğini ve bunun evlilikleri üzerindeki etkilerini, bulimia hastalığıyla yaşadığı kişisel mücadeleleri ve kraliyet hayatına uyum sağlama çabalarını anlatmıştı. Program dünya çapında yaklaşık 200 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! Ancak Monckton, Diana'nın endişesinin, izleyicilerin kendisine ilişkin algısı değil, o sırada 15 ve 12 yaşında olan çocukları ve İngiltere prensleri William ve Harry'nin maruz kalabileceği zarardan kaynaklandığını söyledi. Özellikle William'ın yayını izledikten sonra derinden incindiğini, hatta "ağladığını" aktardı.

Prenses Diana ölmeden 10 gün önce en büyük pişmanlığını açıkladı! Diğer taraftan, Panaroma’daki bu ünlü röportajla ilgili tartışmalar, yayınlanmasından yıllar sonra gazeteci Martin Bashir'in röportajı elde etmek için kullandığı aldatıcı taktikler ortaya çıktıkça röportaj daha da yoğunlaştı. Monckton,"Diana'nın "zayıf olduğunu ve bu yüzden Bashir'e karşı savunmasız olduğunu" belirterek, Bashir'in Diana'ya röportaj hakkında konuşamayacağını söylediğini ve Prenses'in "bu yüzden insanları hayatından çıkardığını" söyledi. Hayatının sonlarına doğru yaşadığı bu pişmanlığa rağmen, Diana'nın hayır işlerine olan bağlılığı ve monarşiyi daha samimi hale getirme çabaları ona "Halkın Prensesi" lakabını kazandırdı.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

