Artvin'in Hopa ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar paniğe neden olurken, alevlere ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerin çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Artvin'de ziraat alanınca başlayan yangın ormana sıçradı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki destek ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.

Editör:SEVDA KILIÇ

