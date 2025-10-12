Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'e tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi

Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'e tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Microsoft&#039;un kıdemli mühendisinden İsrail&#039;e tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi
Microsoft, İsrail, İsrail Ordusu, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Microsoft bünyesinde 13 yıldır mühendis olarak çalışan Scott Sutfin-Glowski, şirketin İsrail ordusuyla yaptığı çalışmalar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Glowski, meslektaşlarına gönderdiği istifa mesajında Gazze’deki iki yıllık soykırımın ardından ateşkesin yürürlüğe girdiğini ancak vahşet, insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve işgalin devam ettiğini ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Yazılım devi Microsoft'ta yaklaşık 15 yıldır çalışan mühendis Scott Sutfin-Glowski, şirketin İsrail ordusuna bulut hizmetleri satmaya devam ettiğini ve yöneticilerin Gazze’deki savaşı tartışmadığını belirterek istifa etti. Microsoft’taki baş yazılım mühendisi Scott Sutfin-Glowski, binlerce meslektaşına mail atarak bu  “Zamanımızın en kötü vahşetine artık izin vermeyi kabul edemiyorum.” diye yazdı. Ayrıca  aylardır şirketin bulut çalışmalarına karşı İsrail ordusuna yönelik devam eden protestolarda beş çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi.

Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'le iş birliğine tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi - 1. Resim

İSRAİL ORDUSUNA AİT YÜZLERCE ABONELİK 

CNBCe'de yer alan bilgilere göre; mektupta, Associated Press’in şubat ayında yayınladığı, İsrail ordusunun en az 635 Microsoft aboneliği olduğunu belirten bir makaleye atıfta bulunuldu ve bunların büyük çoğunluğunun hâlâ aktif olduğu iddia edildi.

Sutfin-Glowski’nin istifa açıklaması, Başkan Donald Trump’ın, İsrail ve Hamas’ın son çatışmanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen barış planının ilk aşamasına bağlı kaldıklarını söylemesinden bir gün sonra geldi. AP, perşembe günü hükümet yetkililerine dayanarak ABD’nin ateşkes anlaşmasını desteklemek için İsrail’e yaklaşık 200 asker gönderdiğini bildirdi.

David Ryder | Bloomberg | Getty Images
David Ryder | Bloomberg | Getty Images

BEŞ KİŞİ PROTESTO NEDENİYLE KOVULDU

Çalışanlar aylardır şirketin bulut işine karşı İsrail ordusuna yönelik protesto gösterilerinde bulunuyordu. Beş çalışan işten çıkarıldı.

Microsoft, eylül ayında İsrail Savunma Bakanlığı’nın bir birimine belirli hizmetleri vermeyi durdurduğunu açıklamış, ancak ayrıntı vermemişti. Bu karar, Microsoft’un ağustos ayında The Guardian’da yayınlanan ve İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı 8200. Birlik’in Filistinlilerin telefon görüşmelerini takip eden bir sistem geliştirdiğini belirten haberi incelemesinin ardından geldi.

Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'le iş birliğine tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi - 3. Resim

ÇALIŞANLARI ENGELLEMEK İÇİN İLETİŞİM SİSTEMLERİNİ KAPATTI

Sutfin-Glowski, şirketin, çalışanların İsrail ordusunun Microsoft ürünlerini kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirmelerine imkan sağlayan iletişim sistemlerini kestiğini söyledi.

Microsoft'un kıdemli mühendisinden İsrail'le iş birliğine tepki istifası! Binlerce çalışana mail gönderdi - 4. Resim

1500'Ü AŞKIN ÇALIŞAN DİLEKÇE VERDİ 

No Azure for Apartheid adlı grubun yaptığı açıklamaya göre, Microsoft’un Washington’daki Redmond kentindeki genel merkez binasının dışında çalışanlar ve toplum üyeleri, şirketin İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı. Grup, Microsoft’tan, şirkete ateşkesi onaylaması için dilekçe veren 1.500’den fazla çalışanın sözlerini dinlemesini istedi.1.500'den fazla Microsoft çalışanı, şirketin İsrail askeri projeleriyle tüm bağlarını kesmesini talep eden dilekçeleri imzaladı. Microsoft'un Redmond kampüsünde de protestolar düzenlendi ve çalışanlar, işverenlerinden daha fazla etik sorumluluk talep etti. Sutfin-Glowski, “Bugün Gazze’de iki yıllık soykırımın ardından ateşkes nihayet yürürlüğe giriyor ancak vahşet, insan hakları ihlalleri, savaş suçları, apartheid ve işgal devam ediyor.” diye yazdı.

Sutfin-Glowski, Microsoft'u şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliği olarak gördüğü gerekçelerle eleştirdi. Çalışanların endişelerini paylaşabilecekleri şirket içi kanalların kapatılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. İstifa mesajında, Microsoft'ta çalışmaya devam etmesinin, zararlı eylemlere katkıda bulunmaktan dolayı kendisini sorumlu hissettireceğini yazdı.

Kaynak: Dış Haberler

