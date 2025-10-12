Ünlü rock solisti Ian Watkins hapishanede öldürüldü!

Bir dönem rock dünyasının tanınan isimlerinden olan Lostprophets grubunun eski solisti Ian Watkins, İngiltere’de tutuklu bulunduğu Wakefield Hapishanesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayla bağlantılı olarak 25 ve 43 yaşlarında iki kişi gözaltına alındı.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN 29 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Galli müzisyen Watkins, 2013 yılında bir bebeğe tecavüz girişimi de dahil olmak üzere çok sayıda çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan hüküm giymiş ve 29 yıl hapis ile 6 yıl şartlı tahliye cezasına çarptırılmıştı. Suç ortağı olarak görülen, mağdur çocukların anneleri ise 14 ve 17 yıl hapis cezası almıştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Watkins, 2023 yılında aynı hapishanede başka bir mahkûm tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ancak o olayda hayati tehlike geçirmemişti. Cumartesi sabahı yaşanan yeni saldırıda ise polis, olay yerine ulaştığında Watkins’in ölü bulunduğunu açıkladı.

HAPİSHANEDE GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTMIŞTI

Olay, Wakefield Hapishanesi’nde şiddet vakalarının arttığını belirten resmi raporun yayımlanmasından iki hafta sonra gerçekleşti. Raporda, özellikle cinsel suçlardan hüküm giymiş yaşlı mahkûmların, genç mahkûmlarla aynı bölümlerde tutulmaları nedeniyle kendilerini güvende hissetmedikleri ifade edilmişti.

Watkins’in yargılandığı davada Yargıç Royce, müzisyenin eylemlerini “ahlaksızlığın yeni derinlikleri” olarak nitelendirmiş ve “her ahlaklı insanın bu davayı şok ve tiksintiyle karşılayacağını” söylemişti. Watkins’in “pişmanlık duymadığı” da aktarmıştı.