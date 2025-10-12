Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!

Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!
İsrail, Hamas, Gazze, İsrailli, Esir Takası, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Müzakere komitesine yakın kaynaklara göre Hamas, elinde tuttuğu 20 canlı İsrailli rehineyi bugün itibarıyla teslim etmeye hazır olduğunu İsrail’e bildirdi.

Gazze’de haftalardır süren ateşkes süreci, rehinelerin serbest bırakılmasıyla yeni bir aşamaya girdi.

Konuya yakın kaynaklara göre Hamas, elinde 20 canlı İsrailli rehine bulunduğunu İsrail’e bildirdi ve bugün itibarıyla teslimata başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

ARAP ARABULUCULAR DEVREDE

Arap arabulucular aracılığıyla iletilen mesajın ardından, İsrail ordusu teslimat süreci için hazırlıklarını tamamladı.

Bir İsrailli savunma kaynağı, “İsrail her türlü gelişmeye hazır” dedi. Rehinelerin en erken Pazar gecesi veya Pazartesi sabahı serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuda  Gazze’de yürürlükte olan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, “İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır.” dedi.

72 SAATLİK SÜRE İŞLİYOR

Gazze’de 10 Ekim saat 12.00’de devreye giren ateşkes kapsamında, Hamas’ın 13 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar (72 saat içinde) elindeki İsrailli esirleri serbest bırakması bekleniyor.

İsrail basını, esirlerin bugün içinde serbest bırakılabileceğini yazdı. Hamas’ın, rehineleri teslim etmek için hazır olduğunu bildirdiği belirtiliyor.

ÇOK ULUSLU GÖREV GÜCÜ KURULDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye gelişi öncesinde, İsrail, ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’ın yer aldığı çok uluslu bir görev gücünün oluşturulduğu açıklandı.
Bu ekip, kayıp rehinelerin yerini tespit etmek ve cesetlerin toplanması için koordineli şekilde çalışacak.

GAZZE'YE 9 BİN TONLUK İNSANİ YARDIM GİRDİ

Ateşkes süreciyle birlikte, Gazze’ye 9.000 tondan fazla insani yardım taşıyan 400 kamyonun giriş yaptı.

Mısır, ABD ve Katar koordinasyonunda gerçekleşen sevkiyatta gıda, ilaç, yakıt, çadır ve acil tıbbi malzemelerin öncelikli olarak hastaneler ve barınma merkezlerine yönlendirildiği kaydedildi.

İSRAİL: ÖNCELİĞİMİZ TÜNELLERİN YOK EDİLMESİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Rehineler geri getirildikten sonra Gazze’deki tünel ağının tamamen ortadan kaldırılması İsrail’in önceliği olacak” dedi.

Yetkililere göre Gazze’nin altındaki tünel sisteminin yalnızca yüzde 30-40’ı yok edildi ve kalan ağın imhası “önümüzdeki dönemin en kritik hedefi” olacak.

TRUMP, ŞARM EL-ŞEYH ZİRVESİNE KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü Şarm El-Şeyh’te düzenlenecek barış zirvesine katılması bekleniyor.

Trump’ın zirve öncesinde rehine yakınlarıyla bir araya geleceği ve sürecin hızlandırılması için diplomatik görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Dış Haberler

13 Ekim Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi? Son dakika kar tatili açıklamalarıFenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara’da Türkiye-Suriye toplantısı başladı! Masada hangi konular var? - DünyaTürkiye-Suriye toplantısı başladı!Hamas’tan sürpriz çıkış! 'Gazze’de kontrolü bırakıyoruz' - DünyaHamas’tan sürpriz çıkış!İtalya Gazze’ye iniyor! Yeniden inşa sürecinde öncü rol üstlenecek - Dünyaİtalya Gazze’ye iniyorAlnında sıvı dolu balonla doğdu! Tıp tarihine geçti - DünyaAlnında sıvı dolu balonla doğdu!ABD’den Ukrayna’ya gizli saldırı desteği! 'Vurulacak tesis' listesi verildi - DünyaABD’den Ukrayna’ya saldırı desteği!Afganistan-Pakistan hattında sıcak gelişme! Sınır çatışmaları sona erdi - Dünyaİki ülke anlaştı! Sınır çatışmaları sona erdi
Sonraki Haber Yükleniyor...