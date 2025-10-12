Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!

Gazze’de haftalardır süren ateşkes süreci, rehinelerin serbest bırakılmasıyla yeni bir aşamaya girdi.

Konuya yakın kaynaklara göre Hamas, elinde 20 canlı İsrailli rehine bulunduğunu İsrail’e bildirdi ve bugün itibarıyla teslimata başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

İlgili Haber Hamas’tan sürpriz çıkış! 'Gazze’de kontrolü bırakıyoruz'

ARAP ARABULUCULAR DEVREDE

Arap arabulucular aracılığıyla iletilen mesajın ardından, İsrail ordusu teslimat süreci için hazırlıklarını tamamladı.

Bir İsrailli savunma kaynağı, “İsrail her türlü gelişmeye hazır” dedi. Rehinelerin en erken Pazar gecesi veya Pazartesi sabahı serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuda Gazze’de yürürlükte olan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, “İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır.” dedi.

72 SAATLİK SÜRE İŞLİYOR

Gazze’de 10 Ekim saat 12.00’de devreye giren ateşkes kapsamında, Hamas’ın 13 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar (72 saat içinde) elindeki İsrailli esirleri serbest bırakması bekleniyor.

İsrail basını, esirlerin bugün içinde serbest bırakılabileceğini yazdı. Hamas’ın, rehineleri teslim etmek için hazır olduğunu bildirdiği belirtiliyor.

ÇOK ULUSLU GÖREV GÜCÜ KURULDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye gelişi öncesinde, İsrail, ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’ın yer aldığı çok uluslu bir görev gücünün oluşturulduğu açıklandı.

Bu ekip, kayıp rehinelerin yerini tespit etmek ve cesetlerin toplanması için koordineli şekilde çalışacak.

GAZZE'YE 9 BİN TONLUK İNSANİ YARDIM GİRDİ

Ateşkes süreciyle birlikte, Gazze’ye 9.000 tondan fazla insani yardım taşıyan 400 kamyonun giriş yaptı.

Mısır, ABD ve Katar koordinasyonunda gerçekleşen sevkiyatta gıda, ilaç, yakıt, çadır ve acil tıbbi malzemelerin öncelikli olarak hastaneler ve barınma merkezlerine yönlendirildiği kaydedildi.

İSRAİL: ÖNCELİĞİMİZ TÜNELLERİN YOK EDİLMESİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Rehineler geri getirildikten sonra Gazze’deki tünel ağının tamamen ortadan kaldırılması İsrail’in önceliği olacak” dedi.

Yetkililere göre Gazze’nin altındaki tünel sisteminin yalnızca yüzde 30-40’ı yok edildi ve kalan ağın imhası “önümüzdeki dönemin en kritik hedefi” olacak.

TRUMP, ŞARM EL-ŞEYH ZİRVESİNE KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü Şarm El-Şeyh’te düzenlenecek barış zirvesine katılması bekleniyor.

Trump’ın zirve öncesinde rehine yakınlarıyla bir araya geleceği ve sürecin hızlandırılması için diplomatik görüşmeler yapacağı öğrenildi.