Edirne'de feci ölüm: Perde asarken düşen kadın kurtarılamadı!
Edirne'de evinde perde asmaya çalışan Sebahat Çevikol, çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAKINLARI GÖZ YAŞLARINA ENGEL OLAMADI
Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Çevikol'un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği, göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.
