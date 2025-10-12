Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Edirne'de feci ölüm: Perde asarken düşen kadın kurtarılamadı!

Edirne'de feci ölüm: Perde asarken düşen kadın kurtarılamadı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de evinde perde asmaya çalışan Sebahat Çevikol, çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'nin Yıldırırım Bayezıd Mahallesi'ndeki evine perde asmak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan 72 yaşındaki Sebahat Çevikol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'de feci ölüm: Perde asarken düşen kadın kurtarılamadı! - 1. Resim

YAKINLARI GÖZ YAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Çevikol için bugün Yıldırım Akmescid Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çevikol'un cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Edirne'de feci ölüm: Perde asarken düşen kadın kurtarılamadı! - 2. Resim

Çevikol'un eşi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği, göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye zirvesi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama! 'Kapsamlı işbirliği sürecek'Berke Özer Milli takım kampından neden ayrıldı? Milli kaleciden açıklama geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın dolu çantayı polise teslim etti! Hem sahibinden hem belediyeden ödül aldı - YaşamAltın dolu çanta buldu, bir saniye bile düşünmedi'1000 liralık ürün 100 liraya düştü" dediler, duyan koştu! Kuyruk gece başladı, izdiham çıktı - YaşamFiyatları duyan çıldırdı, izdiham yaşandı!Dünya rekoru Artvin'den geldi! 1000 yıllık dev ladin ilk kez görüntülendi - YaşamArtvin'de keşfedildi, dünya listesine girdi28 günde hurdadan araç yaptı, özellikleriyle şehir efsanesi oldu! 20 katı fiyat verene 'yok' diyor - YaşamHurdadan yaptı, özellikleriyle şehir efsanesi oldu!Kaynak makinesi kayboldu, camii hoparlöründen sitem etti - YaşamKaynak makinesi kayboldu, camii hoparlöründen sitem ettiDuyan şaşkına dönüyor: Bu köyde binlerce kişinin soyadı aynı! - YaşamBu köyde binlerce kişinin soyadı aynı!
Sonraki Haber Yükleniyor...