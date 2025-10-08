Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Edirne'de su kesintisi! Duş alamayan öğrenciler çileden çıkıp eylem yaptı

Edirne'de su kesintisi! Duş alamayan öğrenciler çileden çıkıp eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;de su kesintisi! Duş alamayan öğrenciler çileden çıkıp eylem yaptı
Su Kesintisi, Edirne, KYK Yurdu, Edirne Belediyesi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de günler süren su kesintileri KYK yurdunda kalan 2 bin öğrenciyi çileden çıkardı. Duş alamadıklarını, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları belirten öğrenciler eylem yaparak belediyeye tepki gösterdi.

Edirne'de günlerdir yaşanan su kesintileri sonrası bazı mahallelere kademeli olarak su verilmeye başlanırken, kent genelinde tankerlerle su takviyesi yapılmaya çalışılıyor.

2 BİN ÖĞRENCİ EYLEM YAPTI

Su sıkıntısı, Sultan Çelebi KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerin tepkisine yol açtı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı yurtta, su yetersizliği nedeniyle öğrenciler akşam saatlerinde eylem başlattı. Günlerdir kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten öğrenciler, tankerlerle taşınan suyun yetersiz kaldığını ifade etti.

Edirne'de su kesintisi! Duş alamayan öğrenciler çileden çıkıp eylem yaptı - 1. Resim

TANKERLERLE DAHA FAZLA SU TAŞINACAK

Yurt önünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı protesto etti. Eylem sırasında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık dört saat süren protesto boyunca Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da olay yerinde bulunarak gelişmeleri yakından takip etti. Eylemin ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi'ne bağlı tankerler yurda su taşıyarak sorunun çözümü için çalışma başlattı. Öğrenciler, yapılan açıklamalar sonrası olaysız bir şekilde yurtlarına döndü.

Edirne'de su kesintisi! Duş alamayan öğrenciler çileden çıkıp eylem yaptı - 2. Resim

Yurt yetkilileri ise su kesintileri nedeniyle sıcak suyun kısıtlı olarak verilebildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya'da yapay zeka skandalı: Yüz binlerce dolarlık rapor, uydurulmuş bilgiyle dolu!ABD–İsrail'in gizli operasyonu ortaya çıktı! Donanma mensubunun annesi Gazze’den çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Geleneksel hasatla can buluyor: “İmamın Cevizi” 620 yıllık yaşıyla şaşırttı - YaşamGeleneksel hasatla can buluyor: “İmamın Cevizi” 620 yıllık yaşıyla şaşırttıVan Gölü'nde ürküten manzara! Derin çatlaklar oluştu, halk zor durumda - YaşamVan Gölü'nde ürküten manzara!Boşananlar ilk sırada, bekârlar ikinci... En az şiddet gören evli kadınlar! - YaşamEn az şiddet gören evli kadınlar!Şiddetli lodos Balıkesir Erdek'i vurdu: Tekneler sürüklendi - YaşamŞiddetli lodos Balıkesir Erdek'i vurdu: Tekneler sürüklendiElazığ'da amatör balıkçı dev sazan yakaladı - YaşamElazığ'da amatör balıkçı dev sazan yakaladıKuşlar göç etmeyi bıraktı, doğa alarm veriyor! İnsanlık için büyük tehlike - YaşamKuşlar göç etmeyi bıraktı, doğa alarm veriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...