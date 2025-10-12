Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Duyan şaşkına dönüyor: Bu köyde binlerce kişinin soyadı aynı!

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir köyde yaşayan herkesin soyadı aynı. 2 bin nüfuslu köye ilk kez gelenler, herkesin "Dadük" soy adını taşıması karşısında şaşkınlık yaşıyor. Mahalle mezarlığında bulunan mezar taşlarında soyadlarının hatta bazı isim ve soyadlarının aynı olması da oldukça dikkat çekiyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gözene Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların hepsi ‘Dadük’ soyadını taşıyor. Bölgede ‘Dadük’ olarak tanınan mahalleye ilk kez gelenler herkesin aynı soyadı taşıması karşısında şaşkınlık yaşıyor. Nüfusunun kalabalık olmasıyla bilinen Gözene'de isim karışıklığı yaşanmaması için anne ve babaların ismi kullanılıyor. 

Duyan şaşkına dönüyor: Bu köyde binlerce kişinin soy adı aynı! - 1. Resim

KİMLİKLER SAYESİNDE KARIŞIKLIKLAR AZALDI

Samandağ ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta dağ yamacında yer alan 410 hanelik Gözene Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin vatandaş yaşıyor. Nüfusunun kalabalık olmasıyla tanınmış bir mahalle olan Gözene’yi ön plana çıkaransa mahallede yaşayan herkesin soyadının ‘Dadük’ olması. İnsanların birine kendini tanımakta anne ve baba ismini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesiyse resmi işlerde yaşanan karışıklıkların son yıllarda önüne geçti. Mahallede en çok dikkat çeken unsurlardan biriyse mahalle mezarlığında bulunan mezarlardaki insanların hepsinin soyadının aynı olması.

Duyan şaşkına dönüyor: Bu köyde binlerce kişinin soy adı aynı! - 2. Resim

"ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR SONRA ALIŞIYORLAR"

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, mahalleye ilk kez gelenlerin ‘Dadük’ soyadı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler ‘Dadük köyü’ olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene’dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soyadları ‘Dadük’. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar ‘Dadük’ soyadına sahipler. Köyümüzde yaklaşık 410 hane olarak 2 bin kişi yaşıyor. Bu köyde herkesin soyadı ‘Dadük’. Bu durum karışıklığa sebep oluyor. Genelde babaların isimlerini söylediğinde kim olduğunu çıkartıyoruz. Köyde 8 aile olduğu ve onların da tanıdığımız için için sorun olmuyor. Dışardan gelen öğretmenler veya başka birileri geldiği zaman sorular soruyorlar. Öğretmenler ilk geldiklerinde şaşırıyorlar ama sonra alışıyorlar." dedi.

Duyan şaşkına dönüyor: Bu köyde binlerce kişinin soy adı aynı! - 3. Resim

"ATALARIMIZDAN MİRAS"

Atalarından kendilerine kalan ‘Dadük’ soyadını taşımaya devam ettiklerini belirten Muhsin Dadük, şöyle konuştu:

Hepimizin soyadları ‘Dadük’. Dededen gelen soyadı, hala taşımaya devam ediyoruz. Bundan önce değişiklik olmadı ve olmayacak. Eskiden kimlik numaraları olmadan çok karışıklık çıkardı. Kimlik numarası çıktıktan sonra sorun çözüldü. Benim ismim de Muhsin Dadük, köyde herkesin soyadı ‘Dadük’ oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ağrı kesici içti, ölümle burun buruna geldi! Şimdi organ nakli sayesinde hayatta
