Yunanistan’da bakanlık önünde el yapımı bomba infilak etti!

Yunanistan’ın başkentinde Tarım Bakanlığı binası önüne yerleştirilen bomba infilak etti.

Tarım ve Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir binanın önüne piknik tüplerinden yapılmış bomba yerleştirildi.

Yerel basına göre saldırı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde, başkentin en işlek bölgelerinden Syngrou Caddesi yakınında meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Cumartesi gecesi geç saatlerde gerçekleşen patlamada, binanın dış cephesinde ufak çaplı hasar oluştu.

Yunan bomba imha ekipleri (TEEM) olay yerine sevk edilirken, yetkililer “can kaybı ve yaralanma olmadığını” açıkladı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı camların kırıldığı, duvarlarda yanık izleri ve kararma meydana geldiği bildirildi.

PİKNİK TÜPLERİNDEN BOMBA!

Ön incelemelere göre, saldırganlar gaz bidonlarından patlayıcı düzenek hazırlayarak binanın önüne bıraktı.

Yetkililer, patlamayı “hedef gözetmeyen ama dikkatle planlanmış” bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Saldırının faili ya da failleri henüz belirlenemedi. Polis, güvenlik kameralarından alınan görüntüler üzerinden inceleme başlattı.