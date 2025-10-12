Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump elçisi Erdoğan’a övgü yağdırdı! ' Ateşkeste kritik bir rol oynadı'

Trump elçisi Erdoğan’a övgü yağdırdı! ' Ateşkeste kritik bir rol oynadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Donald Trump, Türkiye, İsrail, Gazze, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen büyük bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin oynadığı diplomatik rolü öven Witkoff, “Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff,  İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen büyük mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 

İsrail’in Tel Aviv kentinde rehine yakınları tarafından organize edilen bir mitinge katılan Witkoff, “Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

“BARIŞ, ESKİ NEFRETİN KÜLLERİNDEN DOĞDU”

Tel Aviv’in “Rehineler Meydanı”nda düzenlenen etkinlikte, Witkoff’un yanı sıra Ivanka Trump ve Jared Kushner da yer aldı. Witkoff, kalabalığa seslenirken Gazze’deki ateşkes sürecinde rol oynayan Müslüman ve Arap liderlere, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Witkoff, “Olağanüstü bir anı kutluyoruz. Cesaret inançla buluştuğunda mucizeler gerçekleşebilir. Burada, siyasetten değil, umudunu kaybetmeyenlerin cesaretinden doğan bir barış var” ifadelerini kullandı.

Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.
Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.

“TRUMP, BARIŞIN ACIDAN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Witkoff, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “cesur lider” olarak tanımladı ve şu sözleri kullandı:

“Trump bize barışın zayıflık değil, en büyük güç olduğunu gösterdi. En kötü zamanlarda bile Orta Doğu’da barışın ulaşılamaz olduğu fikrini reddetti. Nesiller boyu süren çatışmaları aşarak bölünmüş ulusları bir araya getirdi.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen büyük bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin oynadığı diplomatik rolü öven Witkoff, “Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen büyük bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Gazze’deki ateşkes sürecinde Türkiye’nin oynadığı diplomatik rolü öven Witkoff, “Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

KUSHNER: PAZARTESİ KUTLAYACAĞIZ

Witkoff’un ardından kürsüye çıkan Jared Kushner, “Rehinelerin evlerine dönmesini ve ailelerinin hak ettikleri huzuru bulmasını diliyorum. Çoğu Gazzeli, kendi suçu olmadan korkunç bir durumda doğdu. Bu gece kutlamayacağız, Pazartesi günü kutlayacağız” dedi.

Kushner’in konuşması sırasında kalabalık, “Barış için dua ediyoruz” sloganları attı.

“BAŞKAN SİZİ GÖRÜYOR, SİZİ DUYUYOR”

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Başkan, sizi gördüğünü, sizi duyduğunu ve her zaman yanınızda olduğunu paylaşmamı istedi” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilimkurgu filmlerini aratmıyor! Binlerce kişi beyin çipi için sıraya girdiBugün Sultanlar Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir? 12 Ekim voleybol maç programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bilimkurgu filmlerini aratmıyor! Binlerce kişi beyin çipi için sıraya girdi - DünyaBilimkurgu filmlerini aratmıyor! Binlerce kişi beyin çipi için sıraya girdiGüney Çin Denizi’nde sular kaynıyor! Çin gemisi Filipin teknesine çarptı - DünyaÇin gemisi Filipin teknesine çarptıYunanistan Savunma Bakan Dendias’tan skandal çıkış: Türkiye’yi İngiltere’ye 'tehdit' diye anlattı! - DünyaTürkiye’yi İngiltere’ye hedef gösterdiMeksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - DünyaYabancı ajanslar duyurdu, sel vurdu!Şimdi inşa zamanı! Gazzeliler acılara rağmen gelecekten umutlu - DünyaBinlerce Gazzeli döndü: Enkaz da olsa bizimGazze koca bir mezarlık! Şehitler enkazdan çıkarılıyor - DünyaEsir takasında ortaya sunacaklar!
Sonraki Haber Yükleniyor...