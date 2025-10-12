Trump elçisi Erdoğan’a övgü yağdırdı! ' Ateşkeste kritik bir rol oynadı'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen büyük mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İsrail’in Tel Aviv kentinde rehine yakınları tarafından organize edilen bir mitinge katılan Witkoff, “Bu bölgenin geleceğinin eski nefretin külleri üzerine değil, ortak umut vaadi üzerine inşa edilebileceğini gösterdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

“BARIŞ, ESKİ NEFRETİN KÜLLERİNDEN DOĞDU”

Tel Aviv’in “Rehineler Meydanı”nda düzenlenen etkinlikte, Witkoff’un yanı sıra Ivanka Trump ve Jared Kushner da yer aldı. Witkoff, kalabalığa seslenirken Gazze’deki ateşkes sürecinde rol oynayan Müslüman ve Arap liderlere, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Witkoff, “Olağanüstü bir anı kutluyoruz. Cesaret inançla buluştuğunda mucizeler gerçekleşebilir. Burada, siyasetten değil, umudunu kaybetmeyenlerin cesaretinden doğan bir barış var” ifadelerini kullandı.

Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.

“TRUMP, BARIŞIN ACIDAN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Witkoff, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “cesur lider” olarak tanımladı ve şu sözleri kullandı:

“Trump bize barışın zayıflık değil, en büyük güç olduğunu gösterdi. En kötü zamanlarda bile Orta Doğu’da barışın ulaşılamaz olduğu fikrini reddetti. Nesiller boyu süren çatışmaları aşarak bölünmüş ulusları bir araya getirdi.”

KUSHNER: PAZARTESİ KUTLAYACAĞIZ

Witkoff’un ardından kürsüye çıkan Jared Kushner, “Rehinelerin evlerine dönmesini ve ailelerinin hak ettikleri huzuru bulmasını diliyorum. Çoğu Gazzeli, kendi suçu olmadan korkunç bir durumda doğdu. Bu gece kutlamayacağız, Pazartesi günü kutlayacağız” dedi.

Kushner’in konuşması sırasında kalabalık, “Barış için dua ediyoruz” sloganları attı.

“BAŞKAN SİZİ GÖRÜYOR, SİZİ DUYUYOR”

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Başkan, sizi gördüğünü, sizi duyduğunu ve her zaman yanınızda olduğunu paylaşmamı istedi” dedi.