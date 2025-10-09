Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'tan Erdoğan'a teşekkür: Harika bir iş çıkardı!

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür: Harika bir iş çıkardı!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Donald Trump, Erdoğan, Gazze, Hamas, Orta Doğu, Mısır, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de kapsamlı bir barış anlaşması sağlandığını duyurdu. Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’nin yeniden inşası için imza töreni yapılacak. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece doğrudan katkısını övdü ve "Harika bir iş çıkardı” dedi,

ABD Başkanı Doald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Orta Doğu barışı için tarihi olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmayla bölgeye barışın geleceğine inandığını ifade etti.

Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı." diye konuştu.

Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığına dikkati çeken Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

ABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50'lik yaptırım kararıFenerbahçe'de Jhon Duran'dan olay paylaşım: Gönderme yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hamas’tan kritik uyarı! İsrail, ateşkes anlaşmasını manipüle etmeye çalışıyor - Dünyaİsrail, ateşkes anlaşmasını manipüle etmeye çalışıyorSırbistan lideri Vucic geri adım attı! 'Erdoğan en büyük Türk lideri' - DünyaSırbistan lideri Vucic geri adım attı!Suriye'de yeni gerilim hattı! Terör örgütü SDG ordu mevzilerine saldırdı - DünyaSuriye'de yeni gerilim hattı!Trump bu kararı asla beklemiyordu! İsrail basını duyurdu, ters köşe oldu - DünyaTrump bu kararı asla beklemiyordu!İşte 5 günlük plan! Ateşkes nasıl uygulanacak? Mısır basını duyurdu - DünyaGazze'de ateşkes nasıl uygulanacak?Gazze’ye yardım koridoru: 153 tır Refah’tan geçti  - DünyaGazze’ye yardım koridoru: 153 tır Refah’tan geçti 
Sonraki Haber Yükleniyor...