Bilimkurgu filmlerini aratmıyor! Binlerce kişi beyin çipi için sıraya girdi

Teknoloji milyarderi Elon Musk, doğrudan beyinde müzik çalma, görme engelli insanlara bu becerilerini geri kazandırma ve telepati yoluyla insanüstü düzeyde iletişimi mümkün kılma gibi kabiliyetlere gelecekte kavuşabileceklerini sağlayacak çip teknolojisinin hayata geçirileceğini açıkladı. Elon Musk’ın beyin çipi girişimi Neuralink’in Başkanı, kafatasına beyin-bilgisayar arayüzü yerleştirilmesini umut eden 10 bin kişinin sırada beklediğini belirtti.

BEYİN ÇİPİ 13 KİŞİYE DAHA TAKILACAK

12 klinik deney hastası, Neuralink cihazlarını düşünceleriyle bilgisayarları aktif bir şekilde kontrol etmek için kullanıyor. Yıl sonuna kadar 13 kişiye daha beyin çipi takılması planlanıyor. Denemelere, yalnızca motor nöron hastalığı veya omurilik yaralanması gibi rahatsızlıklardan dolayı felçli kişiler katılabiliyor. Ancak Elon Musk, beyin çipinin ilerleyen versiyonlarının, engeli bulunmayan kişilere de “yapay zeka ile simbiyoz” imkânı sunabileceğinin sinyalini verdi.

Halihazırda sadece motor nöron hastalığı veya omurilik yaralanması gibi rahatsızlıklar nedeniyle felç kalan kişiler deneylere katılmaya hak kazanıyor ancak Musk, beyin çipinin gelecekteki versiyonlarının, engeli olmayan kişilere "yapay zekayla bir tür simbiyoz" sağlama imkanı vereceğini iddia ediyor.

"ANILAR KAYDEDİLEBİLİR HALE GELEBİLİR"

Teknoloji milyarderi ayrıca gelecekte çipin, müziği doğrudan beyne aktarma, görme engellilere yeniden görme yetisi kazandırma ve telepati yoluyla insanüstü iletişimi mümkün kılma gibi özelliklere sahip olabileceğini belirtiyor. Musk, Temmuz ayında yaptığı bir canlı yayında, “Hatta anılarınızı yükleyip, kaydedilmiş bir versiyonunuzu oluşturabileceğiniz ve bunu bir robot bedenine veya klonlanmış bir versiyonunuza aktarabileceğiniz bir noktaya ulaşabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

"ÖLÜMSÜZLÜK KAZANDIRACABİLECEK"

Musk, “Bilimkurgudan ilham alıyorum, ancak bu tür gelişmelerin mümkün olabileceğini ve insanlara bir çeşit ölümsüzlük kazandırabileceğini düşünüyorum.”

Neuralink’in kurucu ortağı ve başkanı DJ Seo, Morgan Stanley’in bu hafta yayımladığı bir araştırma raporunda, şirketin bekleme listesinin büyüklüğünü açıkladı. Raporda ayrıca teknolojinin etik etkilerine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Birçok bilimkurgu eseri ve filminin konusu olan beyin-bilgisayar arayüzleri, insanlık için yeni bir ufuk açıyor; ancak beraberinde ciddi ahlaki, etik ve yasal düzenleme konularını da getiriyor.”

Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanan Neuralink çipinin mevcut N1 versiyonu, test hastalarına robotik bir kolu kontrol etme, internette gezinme ve Mario Kart gibi video oyunları oynama olanağı tanıyor.