Güney Çin Denizi’nde sular kaynıyor! Çin gemisi Filipin teknesine çarptı

Güney Çin Denizi’nde sular kaynıyor! Filipinler ile Çin, tartışmalı bölgede tehlikeli bir deniz çarpışmasıyla yeniden karşı karşıya geldi.

Filipinler, bir Çin sahil güvenlik gemisinin hükümet teknesine kasten çarptığını ve su topu ateşlediğini açıkladı.

Pekin ise olayı reddederek, “asıl saldırgan Manila” diyerek suçlamaları tersine çevirdi.

“ÇİN GEMİSİ KASITLI ÇARPTI, SU TOPU ATEŞLEDİ”

Filipin yetkililer, Pazar sabahı saat 09.15’te (01.15 GMT) meydana gelen olayda, Çin sahil güvenliğine ait bir geminin BRP Datu Pagbuaya adlı hükümet teknesine su topu ateşlediğini bildirdi.

Manila yönetimi, “Sadece üç dakika sonra aynı Çin gemisi, gemimizin kıç kısmına kasten çarptı. Mürettebat zarar görmedi ama gemide yapısal hasar oluştu” açıklamasını yaptı.

Olay, Pekin’in yıllardır “kendi toprağı” olarak gördüğü Spratly Adaları yakınlarındaki Thitu Adası çevresinde meydana geldi.

ÇİN: SORUMLU FİLİPİNLER!

Pekin yönetimi ise suçlamaları reddetti. Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, “Filipin gemisi, Sandy Cay sularına izinsiz girdi ve Çin tarafının defalarca yaptığı uyarıları hiçe sayarak gemilerimize tehlikeli biçimde yaklaştı. Tüm sorumluluk Filipin tarafındadır” dedi.

Çin kaynakları, olayın “Filipinlerin kışkırtması sonucu” yaşandığını iddia etti.

“KORKUTULMAYACAĞIZ”

Filipin Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan görüntülerde, Çin gemisinin su topuyla Filipin teknesini hedef aldığı açıkça görülüyor.

Manila yönetimi kararlı mesaj verdi:

“Bu zorbalık ve saldırganlık taktiklerine rağmen korkutulmayacağız, denizlerimizden çekilmeyeceğiz.”

STRATEJİK SULARIN KALBİ ALEV ALEV

Güney Çin Denizi, küresel deniz ticaretinin yüzde 60’ından fazlasının geçtiği en yoğun su yolu.

Çin ve Filipinler’in yanı sıra Vietnam, Malezya ve Brunei’nin de hak iddia ettiği bu bölgede gerginlik son aylarda yeniden tırmanmış durumda.

Geçen ay da bir Çin sahil güvenlik gemisinin Filipin balıkçılık gemisine su topu saldırısı düzenlediği, olayda bir kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ağustos’ta ise bir Çin donanma gemisi Filipin devriye botunu kovalarken kendi sahil güvenlik gemisine çarpmıştı.

Çin’in bölgeyi “doğa rezervi” ilan etme planı da yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Filipinler hükümeti, bu adımın “bölgeyi tamamen işgal etme bahanesi” olduğunu belirterek tepki gösterdi.