İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER, DİĞERİNE GÖZALTI

Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.