Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında

İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında
İsrail, Sınır, Kaçakçılık, Ölüm, Gözaltı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, sınır bölgesinde kaçakçılık girişiminde bulunduğunu iddia ettiği iki kişiden birinin askerlerce vurularak öldürüldüğünü, diğerinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, olayda İsrail askerlerinin yaralanmadığı ve gözaltına alınan kişinin emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde "kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği" öne sürüldü.

İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında - 1. Resim

BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER, DİĞERİNE GÖZALTI

Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı ifade edildi.

Olayda İsrail ordusu saflarında herhangi bir yaralanma meydana gelmediği bildirilirken, yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu sınırda ateş açtı! Bir kişi öldü, biri gözaltında - 2. Resim

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ya da uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail "kahraman doktorları" bırakmıyor!Galatasaray, Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: İşte yeni maaşları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail "kahraman doktorları" bırakmıyor! - Dünyaİsrail "kahraman doktorları" bırakmıyor!Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! 20'den fazla lider katılacak - DünyaMısır'da tarihi Gazze zirvesi!ABD'deki mühimmat tesisi patlamasında detaylar ortaya çıktı! "Kimse sağ çıkamadı..." - DünyaABD'deki patlamada yeni detaylar!Tel Aviv'de Netanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür!  - DünyaNetanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür! Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki - DünyaYunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya tepkiTrump'tan kapanma krizine sert eleştiri! "Demokratlar yüzünden ABD askeri maaş alamayacak" - DünyaTrump'tan kapanma krizine sert eleştiri!
Sonraki Haber Yükleniyor...