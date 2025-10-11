Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki

Yunanistan eski Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce asker, başbakanlık binasına doğru yürüyerek tasarının geri çekilmesini talep etti.

MAAŞ VE SİSTEM OLUMSUZ ETKİLENECEK

Askerler, tasarının ordu yapısını, görev sürelerini ve terfi ile maaş sistemini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Protestocular ayrıca, düzenlemenin düşük rütbeli personel, erler ve yedek askerler için yeni yükler getirdiğini, kadınların orduya katılımını da zorlaştırabileceğini belirtti.