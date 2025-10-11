Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da askeri personel, Savunma Bakanlığının silahlı kuvvetlerde değişiklikler öngören yasa tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yunanistan eski Parlamento binası önünde toplanan yüzlerce asker, başbakanlık binasına doğru yürüyerek tasarının geri çekilmesini talep etti.

Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki - 1. Resim

MAAŞ VE SİSTEM OLUMSUZ ETKİLENECEK

Askerler, tasarının ordu yapısını, görev sürelerini ve terfi ile maaş sistemini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Protestocular ayrıca, düzenlemenin düşük rütbeli personel, erler ve yedek askerler için yeni yükler getirdiğini, kadınların orduya katılımını da zorlaştırabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

