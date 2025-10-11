Asya'da korkutan gelişme! Afganistan-Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma
Dünya Haberleri / AFP
Kaynak: AFP- Güncelleme:
Asya'da gerginlik artmaya başladı. Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır hattında şiddetli çatışmalar yaşandı. Afgan ordusundan yapılan açıklamada, doğudaki Taliban sınır birliklerinin, “Pakistan güçlerinin çeşitli sınır noktalarındaki mevzilerine yönelik hava saldırılarına misilleme olarak ağır çatışmalara girdiği” belirtildi.
AFP'den edinilen bilgilere göre, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır hattında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olay, Kabil’in Pakistan’ı başkente hava saldırıları düzenlemekle suçlamasının ardından meydana geldi.
PAKİSTAN-AFGANİSTAN ARASINDA AĞIR ÇATIŞMALAR
Afgan ordusundan yapılan açıklamada, doğudaki Taliban sınır birliklerinin, “Pakistan güçlerinin çeşitli sınır noktalarındaki mevzilerine yönelik hava saldırılarına misilleme olarak ağır çatışmalara girdiği” belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AFPEditör: Batıkan Altaş