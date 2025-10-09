Afganistan'ın başkentinde patlama sesleri! Pakistan'dan sert uyarı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, yerel medya ve görgü tanıklarının aktardığına göre, bir dizi patlama ve silah sesleri duyuldu.

Patlamaların nedeni ve muhtemel can kayıpları henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada bazı paylaşımlar, tanımlanamayan hava araçlarının hava saldırısı düzenlemiş olabileceğine işaret etti.

TRT World'den edinilen bilgilere göre, Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mujahid, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AFGANİSTAN'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Patlamalar, Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi’nin Hindistan’a ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği ve grubun iktidara gelmesinden bu yana ilk ziyaretinde gerçekleşti. Altı günlük ziyaret, geçici Taliban yönetiminin bölgesel güçlerle etkileşimi artırarak diplomatik tanınma sürecini ilerletme çabalarını öne çıkarıyor.

Aynı zamanda, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Afgan geçici yönetiminin Pakistan-Taliban Hareketi (TTP) mensubu teröristleri sınırdan uzaklaştırmak için Pakistan’dan mali destek talep ettiğini öne sürdü.

Asif, Afgan yetkililerin kendilerinden 10 milyar rupi (yaklaşık 35 milyon dolar) istediğini, ancak bunun karşılığında geri dönüş garantisi veremediklerini belirttiğini söyledi. Pakistan’ın bu talebi kabul etmediği kaydedildi.

Asif, Kuzeybatı Pakistan’daki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde son iki günde en az 12 asker, bunlardan üçü üst düzey subay olmak üzere, hayatını kaybettiği ve güvenlik güçlerinin operasyonlarda 26 militanı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Bakan, önümüzdeki günlerde Afganistan’a bir heyet göndererek, saldırılara ve teröristlere destek verenlere karşı Pakistan’ın artık sabrının kalmadığı mesajının iletileceğini açıkladı.

Pakistan, son yıllarda terör saldırılarında artış yaşandığını ve Kabil’i TTP’nin Pakistan’daki saldırılarını engellemekte yetersiz kalmakla suçluyor. Afganistan ise iddiaları reddediyor ve topraklarının komşu ülkeye saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini teyit ediyor.