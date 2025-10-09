Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye'de yeni gerilim hattı! Terör örgütü SDG ordu mevzilerine saldırdı

Suriye'de yeni gerilim hattı! Terör örgütü SDG ordu mevzilerine saldırdı

Suriye'de 8 Aralık 2024 sonrası toparlanma süreci devam ederken, terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor. Ülkenin Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin Halep'teki ordu mevzilerine yönelik saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye, 8 Aralık 2024'te Esad rejimini devrilmesinden ekonomi ve altyapı alanında geniş bir toparlanma sürecine girdi. 

Ülkedeki kritik süreç devam ederken, bazı bölgelerde terör örgütleriyle yaşanan gerginlikler zaman zaman zirve yapıyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki yapılanması SDG’nin Halep’te ordu mevzilerine yönelik saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini, bazı askerlerin ise yaralandığını bildirdi.

HALEP'İN DOĞUSUNDA SICAK SAATLER

Bakanlığın Medya ve İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan ve SANA’da yayımlanan açıklamada, SDG unsurlarının Halep’in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında orduya ait noktalara saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, SDG’nin son 48 saat içinde 10’dan fazla kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiği ve Halep’in doğusundaki konuşlanma hatlarında saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Bakanlık, “SDG tüm hatlarda tahkimat ve mevzi güçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Halep’te ordu ve güvenlik güçlerine karşı eylemleri teşvik eden çağrılar tespit edildi” bilgisini paylaştı.

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE

PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin domine ettiği SDG, daha önce Şam yönetimiyle yapılan anlaşmaları da defalarca ihlal etmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, pazartesi günü Halep’teki El-Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmaların ardından, SDG ile yapılan görüşmeler sonucu kuzey ve kuzeydoğu Suriye’de ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Suriye Devlet Başkanlığı ise 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, SDG’nin devlet kurumlarına entegre edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak ayrılıkçı girişimlerin reddedildiğini bildirmişti.

