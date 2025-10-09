Borsa, banka hisseleriyle geriledi! BİST 100 günü düşüşle tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul endeksi bugünkü işlemlere pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen kazanımlarını koruyamadı ve günü düşüşle tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 10.862 puanı gören endeks, bu noktadan gelen kâr satışları ile yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, gün sonunda %-0,27 değer kaybetti ve 10.727 puandan kapanış yaptı.

BANKACILIK ENDEKSİ GERİLEDİ

Bugün bankacılık endeksinde (XBANK) yaşanan yaklaşık %-1,7’lik gerileme endeksi de aşağı çekerken; sınai endeks %0,50 primle pozitif ayrıştı. Hizmetler endeksinde ise yatay bir görünüm öne çıktı.

Yurtiçi piyasalarda yüksek gelen eylül enflasyonunun ardından “sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği” yönündeki beklentilerin, borsadaki zayıf görünümde de belirleyici olduğu belirtiliyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler endekste 10.600 – 10.700 bandının kritik bir destek bölgesi olduğunu belirterek; bu bölgenin aşağı kırılması halinde satışların hız kazanabileceğini ifade ediyor. BİST 100’de 10.850’nin kısa vadede direnç olarak gücünü koruduğu da vurgulanıyor.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;

3 Ekim ile sona eren haftada Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkisiyle 186,2 milyar dolara yükseldi. Bu seviye, aynı zamanda rezervlerde yeni bir rekora da işaret etti.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı haftada 1,53 milyar dolar arttı ve 205,48 milyar dolara yöneldi.

KKM'DEN ÇIKIŞLAR SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 358,5 milyon dolarlık tahvil ve 84,1 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarından (KKM) ise 26 milyar 172 milyon lira para çıkışı yaşandı. KKM bakiyesi 266 milyar 633 milyon liraya geriledi.