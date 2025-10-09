Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BIST 100 güne yükselişle başladı! Borsada Orta Doğu iyimserliği

- Güncelleme:
BIST 100 güne yükselişle başladı! Borsada Orta Doğu iyimserliği
Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Gazze’de ateşkes haberinin ardından %0,93 primle 10.856 puandan güne pozitif başlandı. Analistler; makroekonomik ve siyasi belirsizliklerin yatırımcıları son dönemde temkinli tuttuğunu belirterek, 11.000 direncinin aşılması halinde borsada alımların hızlanabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ateşkes anlaşmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı yükselirken, Borsa İstanbul endeksinde de pozitif görünüm öne çıkıyor. BIST 100 endeksi güne %0,93 primle 10.856 puandan başlangıç yaptı.

Endekste son günlerde yaşanan geri çekilmelere rağmen 10.700’in üzerinde tutunmayı olumlu karşıladıkların belirten Kuveyt Türk Yatırım, “Piyasayı baskılayacak olağandışı haber akışları olmadığı durumda 10.650-10.700 bölgesini endekste güvenli liman olarak izliyoruz. 10.800 üzerine yerleşilmesi durumunda ise 11.000'e doğru atak görülebilir” yorumunda bulundu.

Analizde, psikolojik eşik olan 11.000’in üzerindeki fiyat hareketlerinde ise alımların hız kazanmasının gündeme gelebileceği, kısa vadeli göstergelerin de aşırı satım bölgesinde seyretmesinin, tepki hareketi ihtimalini güçlendirdiği bildirildi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

ICBC Yatırım tarafından yayımlanan günlük bültende de; yurt içinde beklentilerin üzerinde gelen eylül enflasyonu ve gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin ardından, piyasanın “faiz indirimleri için sınırlı bir alanı” fiyatladığı belirtildi. Bültende, “Makroekonomik ve siyasi belirsizliklerin yatırımcıları temkinli tutması nedeniyle kararsız piyasa havası kısa vadede devam edebilir” ifadelerine yer verildi.

BIST 100 güne yükselişle başladı! Borsada Orta Doğu iyimserliği - 1. Resim

11.000 KRİTİK DİRENÇ

BIST 100 endeksinde dün zayıf bir görünümün hâkim olduğunu hatırlatan İntegral Yatırım da “10.750 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin kırılması durumunda 10.400 ana destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü eğilimlerde ise 11.000 seviyesi kritik direnç konumunda karşımıza çıkmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

