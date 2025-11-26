Rusya-Ukrayna ateşkesi için diplomatik çabalar artarken, ABD ve Ukrayna’dan gelen ılımlı mesajlar piyasalarda takip ediliyor. Petrol fiyatı 61 doların da altına sarkarak son 5 haftanın dibini gördü. Muhtemel bir ateşkes halinde Rus petrolünün yeniden küresel piyasalara dönebileceği yönündeki tahminler, arz beklentilerini de artırarak petrol fiyatlarını baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için son günlerde uluslararası diplomatik çabalar tekrar artarken, ABD’nin önerdiği barış planı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump; bir anlaşmaya yaklaştıklarını düşündüğünü belirterek, sadece birkaç anlaşmazlık noktası kaldığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna'nın barış planını ilerletmeye hazır olduğunu, ancak tartışmalı noktaları ABD ile görüşeceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Akaryakıta bu kez büyük bir indirim geliyor! Tabela bu gece değişecek

EMTİALAR HAREKETLENDİ

Bu gelişmelere karşılık Ukrayna yönetiminin toprak tavizi gibi konulara hassas yaklaşması ve Rusya’nın Kiev’e saldırılarının devam etmesi, soru işaretlerini de devam ettiriyor. Ateşkes için gelen ılımlı açıklamaların ardından emtia piyasalarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor.

PETROL 5 HAFTANIN DİBİNDE

Savaş boyunca Rus petrolüne uygulanan ambargoların muhtemel bir anlaşma halinde kaldırılabileceği yönündeki beklentiler yeniden yükselmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı da bu etkiyle 60,96 dolara kadar gerileyerek, 21 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde ise 62 dolara yakın seviyelerde denge arayışı devam ediyor.

Bu arada Deutsche Bank tarafından bu hafta yayımlanan bir analizde de 2026’da günlük en az 2 milyon varil ham petrol arz fazlası olabileceğini ve bunun da fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARI

İç piyasada akaryakıt fiyatlarına bakıldığında ise 26 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 54,99 TL ve motorinin litresi de 57,03 TL’den satılıyor.

Petroldeki son gerilemenin yansımaları takip edilirken, piyasada akaryakıt fiyatları için henüz değişim haberi gelmedi.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası