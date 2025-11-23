HABER MERKEZİ
Akaryakıtta sevindirici haber! Motorine indirim geliyor
21 Kasım'da akaryakıta gelen zam sonrası, fiyat 60 TL'yi geçti. Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatlarında görülen düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, motorine indirim sinyali verdi. Yetkililer, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL’lik bir düşüş beklenildiğini açıkladı.
23 Kasım itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatlarına göre, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL'lik bir indirim bekleniyor.
- Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL'lik bir indirim öngörülüyor.
- Bu indirim, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.
- 23 Kasım 2025 tarihi itibarıyla İstanbul ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı.
- Uzmanlar, küresel piyasa ve döviz hareketlerinin akaryakıt fiyatlarını anlık olarak etkilediğini belirtiyor.
23 Kasım itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellendi.
MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Son dönemde art arda gelen zamlarla 60 TL sınırına dayanan motorin fiyatları sonrası araç sahipleri indirim beklentisi içine girdi.
Uluslararası piyasada Brent petrol fiyatlarında görülen düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, motorine indirim sinyali verdi.
Yetkililer, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL’lik bir düşüş beklenildiğini açıkladı.
İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM 2025)
Benzin: 54,99 TL (Avrupa Yakası) / 54,81 TL (Anadolu Yakası)
Motorin: 59,47 TL (Avrupa Yakası) / 59,32 TL (Anadolu Yakası)
LPG: 27,71 TL (Avrupa Yakası) / 27,08 TL (Anadolu Yakası)
ANKARA’DA AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM 2025)
Benzin: 55,84 TL
Motorin: 60,50 TL
LPG: 27,60 TL
