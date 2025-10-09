Zirai donun teğet geçtiği kentimiz! Elma hasadından 100 milyon liralık gelir bekleniyor

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı programı düzenlendi. Programda elma ağaçlarından ilk hasadı yapan Muş Valisi Avni Çakır, kentte bereketli bir sezonun geride bırakıldığını belirtti.

Vali Çakır, tarımın Muş ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kentte şeker pancarı dışında hasat dönemini tamamladık. Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. İlk geldiğimde gerçekten çok şaşırmıştım, Doğu Anadolu Bölgesi'nde elma, armut yetişir mi diye. Burası muhteşem bir ortam. Dedim Isparta'ya mı geldim yoksa ben. Bu konuda da işini severek yapan Aşar ailesi var. Gerçekten o zaman çok keyif almıştım" dedi.

ZİRAİ DON MUŞ'U TEĞET GEÇTİ

Vali Çakır, bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan zirai donun meyve üretimini olumsuz etkilediğini ancak Muş'un bu durumdan ciddi şekilde etkilenmediğini vurgulayarak, "Allah'a şükür bu bölgede çok ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşehrilerimize gösterip, benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca da yaygınlaşmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZİN DESTEKLERİ ORTADA"

Elma üretiminde başarılı sonuçlar elde edilmesinde üreticilerin gayreti kadar devletin tarımsal desteklerinin de önemli payı olduğunu dile getiren Vali Çakır, "Her konuda devletimizin destekleri de ortada. Yeter ki vatandaşımız ‘Benim tarlam var, ben bir şey yapmak istiyorum. Gelin bakın, burada en verimli neyi üretebilirim? Toprak analizini, havasını, suyunu, kontrollerini yapın. Bu süreçte de bana destek olun' deyin. Biz her türlü ekipmanımızla, personelimizle onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

"2 BİN TON HASAT PLANLIYORUZ"

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise, kentin tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden biri konumunda yer aldığını vurguladı. Tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Gönç, verimli toprakları, ovaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla Muş'un üretime oldukça uygun bir şehir olduğunu söyleyerek, "Toplamda 357 bin hektarlık tarıma elverişli bir alan bulunmakta. Yürütülen tarımsal faaliyetlerden biri de meyvecilik faaliyeti. Meyvecilik anlamında ürün desenlerimizi, üzüm, elma, armut, ceviz ve az da olsa kirazdan oluşmakta. Elma ve armut da ilimizde önemli bir yer tutuyor. 4 bin 500 dönümlük bir alanda elma hasadı yapılıyor. İlimizde meyvecilik faaliyetinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz. Bu yıl elma hasadından yaklaşık 100 milyon gelir beklemekteyiz" diye konuştu.

"BUDAMACILARIMIZI BURSA'DAN GETİRİYORUZ"

Elma üreticisi Ferhat Aşar, "1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern teknik ekipmanlardan yararlanarak en iyisini yapmanın mücadelesini veriyoruz. Özellikle burada bulunmadığı için budamacılarımızı Bursa'dan getiriyoruz. İlkbahar mevsiminde budamalarımızı yapıyoruz. Amacımız baba mesleğimizi de çevremize yaymak" dedi.

Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, hasat sonrası yol kenarında sebze ve meyve satan çiftçileri ziyaret ederek, ürün satın aldı.