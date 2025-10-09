Tuzla'da tersanede feci kaza: Gemi yan yattı, 1 işçi öldü
Güncelleme:
Bakım halindeki geminin yan yatması sonucu Ukraynalı bir işçi yaşamını yitirirken, çok sayıda işçi denize düşerek ölümden döndü.
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında iddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
