Türkiye ile Irak arasında önemli görüşme! Erdoğan, Barzani'yi ağırladı

Türkiye ile Irak arasında önemli görüşme! Erdoğan, Barzani'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak, Barzani, Görüşme, Haber
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Türkiye ile Irak arasında önemli görüşme! Erdoğan, Barzani'yi ağırladı - 1. Resim

Ayrıntılar geliyor...

