Kültür Bakanı Ersoy “Ayasofya’da kamyon” tartışması için deprem güçlendirmesi yapıldığını belirterek tarihî mabedin özgün dokusunun koruma altında olduğunu vurguladı.

MURAT ÖZTEKİN -Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “kamyon tartışması” yaşanan Ayasofya Camii’nin restorasyonu hakkında dün ilk defa değerlendirmede bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde düzenlenen “Zamanın İzleri-Vakıf Medeniyeti” fotoğraf yarışmasının ödül töreninde konuşan Ersoy, caminin UNESCO’daki statüsünün korunması için ciddi bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bu görüntü, tartışma doğurmuştu.

"DEPREME KARŞI DİRENÇLİ HÂLE GETİRMEK HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Bakan Ersoy, kubbenin kurşun kaplamalarının deprem güçlendirme çerçevesinde yenilendiğini kaydederek “Deprem hayatımızın bir gerçeği, depreme hazırlıklı olmalıyız, en çok da binlerce yıllık Ayasofya ve diğer kültürel mirasımızı depreme karşı dirençli hâle getirmek hayati öneme sahip” ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, zemine uygulanan çok katmanlı sistemin de Ayasofya’nın özgün dokusunun zarar görmemesi amacıyla titizlikle planlandığını aktardı. Ersoy, çalışmaların ibadeti aksatmamak için yatsı sonrası başlayıp sabah namazına kadar sürdürüldüğünü de sözlerine ekledi.

MURAT ÖZTEKİN

Haberle İlgili Daha Fazlası