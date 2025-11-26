Restorasyon uzmanı Dr. Olcay Aydemir, Türkiye’de tarihi koruma bilincinin arttığını ama restorasyonlara dair sosyal medyada yayılan tek fotoğraf üzerinden yanlış değerlendirmeler yapılabildiğini kaydederek şöyle konuştu: Aşırı hassasiyetle sosyal medya üzerinden bir fotoğraf yayınlanıyor. Ancak çoğu zaman gerçek, o karede görüldüğü gibi olmuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Millî Saraylar Başkanlığı, tarihî ve kültürel miras sahasındaki bir asırlık birikimini, sempozyum aracılığıyla dünya müzecilik sahnesine taşıyor. Önceki gün başlayan ve bugün de devam edecek olan “Millî Sarayların Yüzyılı” sempozyumuna 27 ülkeden 109 üst düzey yönetici 95 bildiriyle katılıyor.

Sempozyumda tarihî yapıları koruma mevzuu da masaya yatırılıyor. Dolmabahçe Sarayı’nda dün yapılan “Saray Müzelerinde Mimari Restorasyon ve Risk Yönetimi” adlı oturumda saraylarda yapılan onarım ve koruma çalışmaları ele alındı. Oturumda Topkapı Sarayı’ndaki Karaağalar Koğuşu’ndaki koruma sürecini anlatan Dr. Olcay Aydemir, sonrasında Türkiye gazetesine değerlendirmede bulunarak “Millî Sarayların yüzüncü yılı kapsamında düzenlenen sempozyumda gerçekten çok muhteşem sunumlara şahit olduk. Benim de bir sunumum vardı. Artık bilimsel koruma yöntemleriyle araştırmalara ve analizlere dayalı koruma çalışmalarını burada yakından takip etmek hepimiz için çok muazzam oldu” dedi.

KORUMADA TİTİZ DAVRANILMALI

Tarihî yapıların korunmasında titiz davranılması gerektiğini kaydeden Aydemir “Türkiye artık koruma alanında dünyada önemli bir yerde bulunuyor. Özellikle son yıllarda yapılan restorasyonlara ciddi bir emek ve maddi bütçe ayrılıyor. Bunun yanı sıra Millî Saraylar gibi kurumlar kendi ekipleriyle durumlara anında müdahale edebildikleri için yapılarda ciddi bir koruma süreci görüyoruz” diye konuştu.

AŞIRI HASSASİYET

Türkiye’de başta Ayasofya’daki olmak üzere çeşitli restorasyonlar hakkında özellikle sosyal medyada dezenformasyon ortaya çıkıyor. Aydemir ise Türkiye’de tarihi koruma bilincinin arttığını ama buna rağmen restorasyonlara dair sosyal medya üzerinden yayılan tek fotoğraf üzerinden yanlış değerlendirmeler yapılabildiğini kaydederek şöyle konuştu: Türkiye’de son zamanlarda sadece tek bir fotoğraf üzerinden koruma sürecini değerlendirmek gibi bir durum oluştu. Bu çok yanlış. Aşırı hassasiyetle sosyal medya üzerinden bir fotoğraf yayınlanıyor. Ancak çoğu zaman gerçek o karede görüldüğü gibi olmuyor. Sonra herkes konu üzerinde görüş beyan ediyor. Restorasyonlar böylece kurban ediliyor. İnsanların anlık bir refleksle değil, düşünerek ve bilgi edinerek paylaşım yapmaları gerekiyor.

Olcay Aydemir, kurumların da restorasyonlara dair doğru bilgilendirme yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR DÜNYA 20 milyon yıllık dev deniz kuşu fosili restore ediliyor

RESTORASYONLARIN SAYI VE NİTELİĞİ YÜKSELDİ

Türkiye’de sayıları artan restorasyonların niteliklerinin de geçmişe göre yükseldiğini savunan Dr. Olcay Aydemir “Kurumlarımız bugün yetkin. Gerek Millî Sarayların gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına baktığımızda hiçbir şey geçmişteki gibi değil. Son yıllarda restorasyonların sayısı da arttı. Artık restore edilen yapılara yeni işlevler de veriyoruz. İnsanların bu yapılara ihtiyaçları var. Bir de bu yapıların gelecek nesillerle köprü olması lazım” ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZTEKİN

Haberle İlgili Daha Fazlası