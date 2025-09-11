Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, saray, köşk, müze ve tarihi yapıların bakım, restorasyon ve işletilmesinde görev alacak 230 yeni personel için alım sürecini duyurdu. Peki, Milli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ 230 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 2025 yılı personel alım duyurusu, kurumun tarihi ve kültürel mirası koruma misyonunu güçlendirmek amacıyla zamanlı bir şekilde planlandı.

Başvurular, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla başlayıp, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Müze görevlisi, güvenlik personeli ve teknik eleman gibi çeşitli branşlarda uzmanlaşmış 230 personel alımı yapılacak.

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 163 sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 67 sürekli işçi pozisyonları için yapılacak.

2025 MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 Milli Saraylar İdaresi personel alım başvuruları, tamamen dijital bir altyapı üzerinden yürütülerek, adayların erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Başvurular, Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerini güncelleyip, pozisyon tercihlerini belirleyebilecek.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 230 personel alımı için başvurular, 10 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak başladı ve 21 Eylül 2025'e kadar devam edecek.