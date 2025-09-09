GSB 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı için 4.400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirdi. Bu alım kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ile 500 bakım-onarım personeli kadrolarına başvurular alındı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ilgili platform üzerinden sorgulayabilir.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılı sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı sonuçları 29 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

Bu alım, 2.750 temizlik görevlisi pozisyonu için yapıldı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) alımı sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Bu kadrolar için sonuçların eylül ayı içinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, güncel bilgileri ve duyuruları GSB'nin resmi internet sitesinden ya da Kariyer Kapısı platformundan takip edebilir.

GSB 2025 YILI PERSONEL ALIMINA DAİR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı sözleşmeli personel alımı toplam 4.400 kadroyu kapsadı. Bu alım ile 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli istihdam edilecek.

Alım yapılan kadrolar arasında temizlik görevlileri için iki grup (erkek/kadın), koruma ve güvenlik görevlileri için lisans ve ön lisans mezunları bazında dört grup ve bakım-onarım personeli için tesisatçı, sıhhi tesisatçı ve iklimlendirme personeli gibi farklı uzmanlıklar bulunmaktadır. Başvurularda 2024 KPSS B grubu P94 puanı esas alındı.